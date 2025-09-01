El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz

Asesinada por solo 156 euros. Se trata del ridículo botín por el que perdió la vida Mati Muñoz, la turista española de 72 años que ... llevaba desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) desde hace justo dos meses. Este pasado sábado la Policía halló su cadáver enterrado en una playa cercana al hotel en el que se hospedaba y detuvo a dos hombres, un empleado y un extrabajador del alojamiento que han reconocido que entraron en su bungaló para robarle dinero y otras pertenencias, pero insisten en que no pretendían matarla y murió de forma accidental tras una pelea.

Según informa ABC citando a fuentes policiales, los ladrones atracaron a la mujer para sustraerle 3 millones de rupias indonesias en billetes. Era el dinero en efectivo que guardaba en su habitación. En el país del sudeste asiático, 156 euros tienen un alto valor, pero no deja de sorprender que se atraque a una persona por esta cantidad y más que derive en un final tan trágico.

La Policía de Senggigi ha asegurado a este diario que los dos detenidos, S.U., de 34 años, y empleado del hotel, y H.R., alias Ge, de 30, extrabajador del establecimiento también cogieron las dos tarjetas de crédito de Mati, pero las acabaron tirando a la basura.

La turista, oriunda de Ferrol pero afincada en Mallorca desde hace décadas, desapareció el pasado día 2 de julio sin dejar rastro. Tenía pagado el alojamiento, en el que se hospedaba por cuarta vez, hasta el día 20 de dicho mes, por lo que su familia descartó desde un principio que se tratara de una marcha voluntaria.

Los dos detenidos por la muerte de Mati. EFE Mati Muñoz junto a una amiga en una imagen facilitada por su familia. EFE Inmediaciones del hotel en el se alojaba la turista española. EFE Mati llegó a la isla de Lombok el pasado mes de junio. EFE La zona de la playa en la que fue hallado el cadáver. EFE 1 /

El caso sigue plagado de incógnitas. Tras el segundo interrogatorio, los presuntos culpables de la muerte de Mati insisten en justificar su fallecimiento alegando que se produjo durante una discusión acalorada, en la que uno de ellos la empujó y ella perdió el conocimiento al golpearse la cabeza contra el suelo. Pero los investigadores del caso creen que uno de los hombres la asfixió con sus manos en su habitación y murió el mismo día del atraco. Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría de Lombok Occidental, confirmó que los arrestados están acusados de «homicidio premeditado y robo con violencia».

Enterrada en un pequeño hoyo

Dos días después del hallazgo del cadáver de Mati en una zona rocosa de la playa de Batu Bolong, a menos de un kilómetro del hotel Bumi Aditya en el que se alojaba, se conocen más detalles de la investigación. Según el citado medio, después de hacerse con los objetos de valor de la turista gallega y matarla, la envolvieron en su propia sábana y la llevaron a la sala del generador del hotel, un cuarto en el que también se guardan toallas o sábanas, y ubicado solo a diez metros de la habitación de Mati, la 107.

Su cuerpo permaneció oculto en esta estancia mes y medio. No fue hasta que la familia intensificó la presión hace un par de semanas para que se investigara el caso cuando los dos individuos trasladaron el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, a la playa en la que fue encontrado. Las fuentes consultadas han revelado que primero los dos presuntos autores del crimen dejaró los efectos personales de la mujer en el cuarto de basuras del establecimiento y después llevaron el cadáver en una motocicleta de baja cilindrada, un medio de transporte muy utilizando en la isla, y lo depositaron en un pequeño hoyo que cavaron con sus propias manos. Durante el segundo interrogatorio los acusados admitieron ser los mismos que durante los últimos meses han venido atracando a otros clientes del hotel.

La mujer conocía muy bien el territorio porque sus estancias allí eran frecuentes. Llegó hace dos meses a Lombok y pensaba quedarse durante 20 días más. Nada hacía presagiar, según sus familiares, que buscara desaparecer por voluntad propia. Desde el principio, sus allegados consideraron su desaparición como un «crimen de manual». Además, las contradicciones de los empleados del hotel en los interrogatorios de la policía provocaron que la desconfianza de la familia de la desaparecida aumentara todavía más.