La zona de la playa de Batu Bolong, en Lombok, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Mati Muñoz. EFE

El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz

Los dos hombres detenidos como presuntos autores del crimen ocultaron el cadáver de la turista española desaparecida en Lombok envuelto en una sábana en la sala del generador del hotel en el que se alojaba

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:47

Asesinada por solo 156 euros. Se trata del ridículo botín por el que perdió la vida Mati Muñoz, la turista española de 72 años que ... llevaba desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) desde hace justo dos meses. Este pasado sábado la Policía halló su cadáver enterrado en una playa cercana al hotel en el que se hospedaba y detuvo a dos hombres, un empleado y un extrabajador del alojamiento que han reconocido que entraron en su bungaló para robarle dinero y otras pertenencias, pero insisten en que no pretendían matarla y murió de forma accidental tras una pelea.

