Atropellada una mujer de 80 años en Villasana de Mena

La víctima fue trasladada al hospital de Cruces

N. Fernández

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:34

Una mujer de 80 años resultó herida en la tarde de ayer, sábado, tras ser atropellada en Villasana de Mena. La víctima recibió el impacto de un vehículo que le provocó lesiones de diversa consideración. Una ambulancia de emergencias del servicio sanitario de Castilla y León trasladó a la mujer al hospital de Cruces, donde fue atendida de un traumatismo en el pie y otro en la espalda.

