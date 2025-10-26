Atropellada una mujer de 80 años en Villasana de Mena

N. Fernández Domingo, 26 de octubre 2025, 12:34 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

Una mujer de 80 años resultó herida en la tarde de ayer, sábado, tras ser atropellada en Villasana de Mena. La víctima recibió el impacto de un vehículo que le provocó lesiones de diversa consideración. Una ambulancia de emergencias del servicio sanitario de Castilla y León trasladó a la mujer al hospital de Cruces, donde fue atendida de un traumatismo en el pie y otro en la espalda.