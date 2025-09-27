El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Escultura dedicada a George W. Bush. R. C.

La senda alemana 'de los gilipollas'

Mecklemburgo-Antepomerania. ·

La región germana acoge un sendero sembrado de esculturas que representan a conocidos personajes internacionales que no disfrutan de buena fama

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:04

Los amantes del senderismo tienen en la septentrional y despoblada región germano oriental de Mecklemburgo-Antepomerania un atractivo paseo de carácter pedagógico. Se le conoce ... oficialmente como el 'Sendero didáctico de los personajes malvados', pero muy pocos lo llaman así. El nombre popular que lo ha hecho famoso en el país es el de la 'Senda de los Gilipollas'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  2. 2 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  3. 3 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  4. 4

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  5. 5 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  6. 6

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  7. 7

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  8. 8

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La senda alemana 'de los gilipollas'

La senda alemana &#039;de los gilipollas&#039;