La señal en la puerta de tu casa que puede indicar un intento de robo

La Policía Nacional lanza una advertencia a los que vuelven a su vivienda tras las vacaciones

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:23

Los amigos de lo ajeno no descansan y menos en nuestras vacaciones, cuando pueden hacer su agosto. Tras regresar a casa después de un viaje, puede que nos encontremos con ciertas marcas en la puerta de nuestra vivienda. Eso puede ser motivo de alarma, ya que los ladrones hacen señales en las viviendas deshabitadas para identificarlas, tal y como advierte la Policía Nacional,.

Los ladrones utilizan diferentes métodos para marcas esas casas vacías. Testigos de plástico, hilos adhesivos, incluso pequeñas marcas con tiza. Algunas personas pueden encontrar en la puerta de su casa un hilo de pegamento o un plástico insertado en el marco. Unas señales que utilizan los 'cacos' para saber que en esa vivienda no ha entrado ni salido nadie, por lo que el allanamiento puede ser más sencillo.

Por ello, la Policía Nacional ha lanzado un aviso a la ciudadanía que regresa a sus casas tras las vacaciones y encuentra con alguna de esta señales. Así, advierte de que, si se observa una cinta de plástico, un trozo de pegamento o cualquier otro objeto extraño entre la puerta y su marco, no se abra bajo ningún concepto ni intentes retirar el marcador. Se debe llamar a emergencias para comunicar la situación.

Asimismo, la Policía explica que no hay que manipular ni tocar el testigo en la puerta para no borrar pruebas. Esos marcadores pueden ser una pista muy valiosa para los agentes, que pueden detectar patrones y posibles bandas organizadas que utilizan estas técnicas para localizar sus objetivos.

La Policía Nacional también recomienda a las personas que se van de vacaciones que dejen las llaves de la casa a una persona de confianza, la cual puede acudir cada cierto tiempo para cambiar la posición de las personas o encender las luces para mostrar que el hogar está ocupado.

