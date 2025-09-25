El riesgo a sufrir esquizofrenia o un infarto se ve en la placenta Euskadi impulsa un registro con muestras de este órgano para identificar los marcadores que permitirán detectar en recién nacidos de forma temprana el riesgo a sufrir estas patologías para comenzar a tratarlas

La placenta es un órgano temporal que generan las mujeres en el útero durante el embarazo y que, a día de hoy, es aún un gran desconocido. Sirve para administrar oxígeno y nutrientes al bebé, pero esconde mucha más información. En ella se pueden ver indicios de posibles enfermedades que podrá sufrir ese niño en el futuro. Esquizofrenia, trastorno bipolar, hipertensión, problemas cardiovasculares que acaben en un infarto, diabetes, asma o diferentes patologías metabólicas son algunas de ellas. La placenta es un libro que hay que aprender a leer y saber interpretrar. Eso es lo que han comenzado a hacer en el hospital de Cruces y el instituto de investigación Biobizkaia.

«Los niños durante el embarazo interactúan con la madre mucho más de lo que se pensaba a través de la placenta. Si este órgano no se ha desarrollado bien o no traslada correctamente los alimentos esos bebés estarán más predispuestos a sufrir enfermedades metabólicas o cardiacas cuando sean mayores. También hemos visto que en la placenta hay signos que nos permiten ver la predisposición de los pequeños a otras patologías», explica Jorge Bustos, jefe de sección de Obstetricia en Cruces.

Es por ello que quieren definir con precisión cuáles son los marcadores que alertarán de la futura aparición de estas enfermedades para detectarlas de forma temprana y comenzar a tratarlas cuanto antes, con el fin de que sean lo menos lesivas posibles para quienes las sufren. Se trata de un proyecto pionero a nivel europeo.

Para llevar a cabo esta investigación en el hospital de Cruces han comenzado a recoger pequeñas muestras de placentas de madres que dan a luz y de sangre. Lo hacen siempre con el consentimiento previo de estas mujeres. Ellas han sido informadas con anterioridad por las matronas sobre el objetivo de la investigación. Desde la puesta en marcha de la iniciativa el pasado junio han tomado parte más de 400 mujeres y la idea es que se sumen muchas más durante los siguientes meses.

A ellas se les explica que pueden participar en una investigación para generar un banco que permita mejorar a futuro la salud tanto de las madres como de los niños. El proyecto, que se prolongará durante años, no se centra a nivel individual en cada uno de esos pequeños, sino en encontrar unos indicadores que permitan establecer que niños gestados en placentas con determinados biomarcadores tienen más riesgo de poder desarrollar unas patologías concretas cuando sean mayores. Por eso es necesario generar un banco con un registro amplio de placentas para que la investigación sea lo más precisa posible. Una vez esto se logre se podrá establecer un método de cribado eficaz en este órgano para identificar a los bebés con mayor riesgo de sufrir en el futuro esquizofrenia, diabetes o infartos.

«La idea es que está investigación sirva para prevenir y tratar de forma temprana estas enfermedades gracias a la detección de una serie de marcadores que queremos identificar en la placenta. A las madres les decimos que eso pueden ayudar. Buscamos trayectorias de riesgo para establecer los cribados oportunos que nos permitan definir los grupos de riesgo», detalla Nora Fernández, genetista e investigadora de Biobizkaia y la EHU. Esta experta indica que en se pueden estudiar un gran número de indicadores que pueden tener relación con el desarrollo futuro de diferentes patologías. Entre ellas la metilación del ADN, la presencia de microplásticos y el RNA, entre otros.

Todas estas muestras serán almacenadas en el biobanco vasco de forma codificada. Los científicos tendrán acceso a las historias clínicas de estas madres y sus hijos, siempre con fines de investigación, relacionados con el proyecto. En el caso de que durante el trabajo detecten que alguno de los pequeños participantes o sus madres pueden sufrir una enfermedad grave se les notificará este hecho.

Iraia García está embarazada de 38 semanas y es una de las madres que va a participar en el proyecto. Tuvo conocimiento de él gracias a las matronas de Cruces durante el tercer trimestre de su gestación. «Es importante participar en una investigación que puede ayudar a encontrar posibles causas e indicios de enfermedades en los recién nacidos», resalta. Iraia anima a participar a otras madres que vayan a dar a luz en Cruces. «Es sencillo. Cogen una muestra de sangre y otra de la placenta tras el parto, antes de que se tire. Al niño no le hacen nada».