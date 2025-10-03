El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual

Diversos estudios científicos avalan el uso la ashwagandha, que se puede tomar como infusión o suplemento

Silvia Osorio

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:43

Ashwagandha es un término que no a todo el mundo le suena. También es difícil de pronunciar. Sin embargo, se ha convertido en el suplemento de moda. Se ha desatado un verdadero furor por esta planta medicinal que se encuentra en zonas de India, África y Oriente Medio y que aporta efectos antiinflamatorios y antioxidantes con importantes beneficios para la salud.

Así es la sencilla prueba del pulgar que te dice si tienes más riesgo de sufrir un aneurisma de aorta

Un cardiólogo aconseja comer un aguacate al día durante 6 meses para bajar el colesterol

Diversos estudios científicos avalan su uso. Según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, «la ashwagandha cuenta con propiedades farmacológicas como los adaptógenos». Esto quiere decir que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés, mejora el estado anímico y alivia el insomnio. Además, contiene varios compuestos bioactivos, incluyendo un grupo de sustancias conocidas como withanólidos. Los withanólidos se han asociado con efectos antiinflamatorios y antioxidantes.

¿Cómo se puede tomar? Se puede consumir en diferentes formatos, tanto en infusión como en suplemento. El psiquiatra Alejandro Martínez Rico ha compartido un post en Instagram aconsejando su uso. «No es una píldora mágica, pero sí una de las plantas naturales con más evidencia para ayudar a la mente y al cuerpo a recuperar el equilibrio», afirma.

Las investigaciones científicas apuntan que puede reducir los niveles de cortisol (la hormona del estrés), mejorar la calidad del sueño profundo, favorecer la concentración y memoria, e incluso aumentar la energía y vitalidad en el día a día. En personas con ansiedad, los resultados son especialmente llamativos.

El especialista se apoya en estudios como el del National Institutes of Health que probó los efectos sobre la salud de los extractos de ashwagandha, en especial para reducir el estrés y la ansiedad. Las personas que tomaron ashwagandha durante 6 a 8 semanas afirmaron sentir menos estrés y ansiedad, así como menos cansancio e insomnio. La ashwagandha también redujo los niveles de la hormona del estrés.

Efecto cardioprotector directo

Otro reconocido médico, muy activo en redes sociales por sus consejos sobre salud, el doctor Aurelio Rojas, también se ha hecho eco de esta potente planta medicinal. El especialista andaluz recomienda también tomarla a quienes sufren de tiroides de forma leve. También mejora la salud sexual de hombres y mujeres. Por un lado, existe cierta evidencia limitada que sugiere que tomar ashwagandha de 2 a 4 meses puede aumentar los niveles de testosterona y la calidad del esperma. En el caso de las féminas, estudios en mujeres con disfunción sexual muestran mejoría en excitación, lubricación y satisfacción después de 8 semanas.

El cardiólogo finaliza su vídeo resumiendo los beneficios de esta planta para el corazón: «¿Tiene efecto cardioprotector directo? Sí. Reduce la presión arterial sistólica y mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un marcador de salud del sistema nervioso autónomo». El doctor Rojas recomienda evitar su consumo en caso de embarazo, lactancia, enfermedades tiroideas no controladas, daño hepático o renal severo.

