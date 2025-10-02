El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Así es la sencilla prueba del pulgar que te dice si tienes más riesgo de sufrir un aneurisma de aorta

El cardiólogo Aurelio Rojas ha explicado en qué consiste este método avalado por estudios científicos

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:29

Un aneurisma de aorta es un bulto con aspecto similar a un globo que se produce en la aorta, la arteria principal que lleva sangre oxigenada al cuerpo. La aorta tiene paredes gruesas que resisten a la presión arterial normal. Sin embargo, determinados problemas médicos, afecciones genéticas o un traumatismo pueden dañar o debilitar esas paredes. La fuerza de la sangre haciendo presión contra las paredes debilitadas o lesionadas puede causar un aneurisma. Si el aneurisma de aorta crece mucho, puede estallar (ruptura) o desgarrar la pared de la arteria (disección). Las dos situaciones pueden ser potencialmente mortales.

En ocasiones, las personas desconocen este problema de salud. Sin embargo, existe una sencilla prueba que puede dar pistas, no como un diagnóstico sino como un aviso de cara a acudir al médico. Se trata de la prueba del pulgar. En el podcast 'Tiene Sentido', Aurelio Rojas, cardiólogo y divulgador en redes sociales, ha explicado con detalle y en qué consiste.

El conocido especialista, realizando el gesto, indica que si el pulgar, sin forzar y con la palma extendida, llega al borde de la mano o lo rebasa, existe mayor probabilidad de presentar hiperlaxitud y, por tanto, un aneurisma de aorta. «Hay que flexionar el pulgar con naturalidad y llevarlo hasta el final. Un exceso de elasticidad en nuestras articulaciones puede indicar ese problema», apunta el cardiólogo.

La llamada prueba del pulgar ha demostrado relación con el riesgo de aneurisma de aorta en estudios científicos. «Conocer estas señales puede ayudarte a prevenir a tiempo un posible problema de corazón», afirma el doctor Rojas.

Señales de alerta

Asimismo, durante su intervención en este podcast, el popular médico recuerda otras señales que pueden indicar un problema en la salud cardiovascular y ante las cuales hay que estar alerta. Así, recomienda no pasar por alto: palpitaciones o latido irregular que no sientes habitualmente, presión opresiva en el centro del pecho (que puede irradiar a cuello, espalda o brazos), falta de aire y fatiga anormal en tareas cotidianas, hinchazón de tobillos o cara o síncopes bruscos.

