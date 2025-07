El importante aviso de un conocido cardiólogo sobre el ibuprofeno

Silvia Osorio Jueves, 31 de julio 2025, 11:52 Comenta Compartir

«Muchos lo toman como si fuera inocuo… pero no lo es», afirma tajante el cardiólogo Aurelio Rojas. El especialista y divulgador en redes sociales ha advertido sobre el uso del ibuprofeno, un fármaco que no falta en ninún botiquín casero y que es antiinflamatorio, por lo que se utiliza para aliviar el dolor de golpes, de cabeza, de garganta, contracciones musculares...

Sin embargo, no conviene excederse a la hora de tomarlo. El médico malagueño ha detallado que este tipo de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) tienen «riesgos importantes» en diferentes situaciones. En un vídeo que acumula miles de reproducciones, el doctor Rojas explica que no se debe recurrir a este medicamento en casos de tensión alta sin controlar. «El ibuprofeno puede reducir el efecto de tus medicamentos para la hipertensión», advierte.

Asimismo, aconseja beber suficiente agua mientras se toma. «Este tipo de fármacos puede afectar a los riñones», agrega. El especialista también recuerda que no se debe beber alcohol y pone especial énfasis evitarlo en caso de realizar ejercicio intenso, «ya que puede aumentar el riesgo de infarto, ictus y daño renal», detalla.

Alternativas naturales

Así, el cardiólogo malagueño, que cuenta con más de 424.000 seguidores en Instagram, desaconseja tomarlo «más de tres días seguidos sin supervisión médica y siempre en dosis bajas», es decir, «evitar tomarlo por costumbre». Propone buscar «alternativas naturales» que no van a dañar la salud cardiovascular como el paracetamol, poner frío o calor, recurrir a la fisioterapia, tomar magnesio o cúrcuma y pimienta negra, que combinadas son un antiinflamatorio muy eficaz.

Aurelio Rojas trabaja como cardiólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga, es miembro activo de las sociedades Española y Andaluza de Cardiología, y ha publicado estudios científicos a nivel nacional e internacional. Su formación se completó en Nueva York, en el prestigioso Lenox Hill Hospital.

