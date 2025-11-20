El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La mitad de las enfermeras vascas ha sufrido acoso sexual

Tocamientos en los glúteos y en otras zonas sensibles o proposiciones para mantener encuentros íntimos son algunas de las situaciones a las que se enfrentan estas profesionales, según se recoge en una encuesta de SATSE

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:04

El acoso sexual, los tocamientos, las proposiciones para mantener citas y encuentros íntimos no deseados o los comentarios y chistes ofensivos con connotación sexista se ... han convertido en algo habitual en la sanidad vasca. Así lo asegura SATSE. El sindicato de enfermería ha realizado una encuesta durante los meses de octubre y noviembre entre el personal de enfermería y fisioterapeutas que arroja unos datos «preocupantes», por lo extendidas y habituales que son este tipo de hechos, «violentos y abusivos» para las sanitarias que los padece. La mitad de estas profesionales han sufrido algún episodio de acoso sexual en su entorno laboral, tal y como afirma la central.

