La mitad de las enfermeras vascas ha sufrido acoso sexual

El acoso sexual, los tocamientos, las proposiciones para mantener citas y encuentros íntimos no deseados o los comentarios y chistes ofensivos con connotación sexista se ... han convertido en algo habitual en la sanidad vasca. Así lo asegura SATSE. El sindicato de enfermería ha realizado una encuesta durante los meses de octubre y noviembre entre el personal de enfermería y fisioterapeutas que arroja unos datos «preocupantes», por lo extendidas y habituales que son este tipo de hechos, «violentos y abusivos» para las sanitarias que los padece. La mitad de estas profesionales han sufrido algún episodio de acoso sexual en su entorno laboral, tal y como afirma la central.

Según figura en este informe, el 22,6% de las sanitarias encuestadas aseguran haber sufrido contacto físico no deseado ni solicitado. Entre ellos se destacan situaciones de manos en la cintura, de abrazos, de tocamientos en los glúteos o en otras zonas íntimas. Pero es que una de cada diez ha experimentado en su centro de trabajo proposiciones para mantener relaciones sexuales o citas pese a sus intentos de disuadir al solicitante. A esto hay que sumar otro 25,3% de las encuestadas, que aseguran haber sufrido alguna invasión deliberada de su espacio personal.

Estos son los casos más graves, pero el estudio de SATSE revela también otros aspectos significativos y que revelan el machismo existente en su entorno laboral. Uno de ellos es que prácticamente una de cada dos enfermeras y fisioterapeutas vascas ha sufrido comentarios o chistes sexistas ofensivos en su presencia.

Las miradas insinuantes de carácter sexual, los piropos ofensivos y silbidos o los intentos de tocarlas y rozarlas son otras de las situaciones que las encuestadas aseguran que son relativamente habituales. Y no se trata de hechos aislados. El 45% de las profesionales afirma que ha sufrido este tipo de hechos entre dos y cinco veces a lo largo de su trayectoria profesional. Pero es que una de cada cuatro asegura que ha padecido episodios de acoso sexual y machismo en más de diez ocasiones en su trabajo. A esto se suma que son prácticas que se siguen dando a día de hoy en la sanidad vasca. Tres de cada cinco enfermeras afirman haber sufrido este tipo de situaciones en los últimos tres años.

Solo un 15% de las víctimas denuncia

Otro hecho preocupante es que la mayoría de estos casos quedan silenciados. Solo un 15% son denunciados por las víctimas o puestos en conocimiento del centro. Algo que se debe a que la mayoría de las enfermeras y fisioterapeutas desconocen que existe un procedimiento para trasladar estos hechos y un protocolo de actuación específico. Y si lo conocen, consideran que este no es eficaz.

SATSE reclama a Osakidetza y a la sanidad privada en Euskadi que promuevan acciones para prevenir el acoso sexual en los centros sanitarios y que protejan a las víctimas, tanto frente a futuras represalias, como con asistencia jurídica y psicológica.