Las familias gazatíes piden ayuda para reunirse con sus seres queridos

Las familias de los niños gazatíes enfermos se enfrentan también a dificultades e incomodidades en Euskadi. Al igual que numerosos vascos, ellas sufren el problema de la vivienda Residen en pisos de acogida con otras familias refugiadas en los que comparten las zonas comunes, como son la cocina, el baño o la sala de estar. «Compartir casa cuando tu hijo está enfermo de cáncer es complicado. Cada vez que le dan una sesión de quimioterapia le bajan las defensas y se puede contagiar con facilidad de cualquier virus. Necesitaríamos poder acceder a una vivienda independiente. Sería mejor para el niño, pero no es fácil», valora Safaá.

También desearían no tener que esperar demasiado y que se pudieran adelantar otras citas médicas que precisan sus hijos, al margen de las oncológicas. El pequeño Mohamed sufre fuertes dolores en los dientes y necesita la asistencia de un dentista.

Su tercera petición puede marcar también su futuro. Tienen serias dificultades para tramitar los permisos de extensión familiar para que el resto de sus hijos y sus maridos puedan salir de Gaza y reunirse con ellas en Bizkaia. «Es un proceso muy lento y nos piden una serie de documentos que ahora mismo en Gaza no se emiten ni se pueden conseguir porque el país está destrozado por la guerra», cuentan. A esto se suma que, además de las gestiones que dependen del Ministerio de Exteriores, sin el visto bueno final de Israel, país que controla las entradas y salidas de la Franja, estos permisos no se autorizan. Es como un callejón sin salida y temen estar mucho tiempo sin poder ver al resto de sus seres queridos.

En Euskadi estas familias están asistidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR), una organización no gubernamental que trabaja junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Su situación legal es de acogida temporal y valoración inicial. Los menores en tratamiento y sus acompañantes pueden permanecer en el sistema de acogida internacional durante 18 meses, como posibilidad de extenderlo cuando se aprecie situación de especial vulnerabilidad. En la actualidad CEAR acompaña en Euskadi a 17 familias llegadas de Gaza para que uno de sus hijos reciba tratamiento médico.

Reconstrucción de su país

A futuro tanto Safaá como Nada ven complicado el porvenir de Gaza, al menos a medio plazo. «Se va a tardar muchos años en reconstruir todo lo que ha destruido Israel», sostienen. A ambas les gustaría poder regresar a la Franja, «cuando la guerra haya finalizado del todo y la situación esté mejor». Pero es algo que ven difícil. Por eso insisten en su petición de reagrupamiento familiar para poder reunirse con sus seres queridos en Bizkaia.