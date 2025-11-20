Los dos hábitos que son igual de malos que fumar, según el cardiólogo Aurelio Rojas El experto considera que no se le da suficiente importancia a la alimentación y al descanso

El último informe de Edades -elaborado por el Gobierno- sobre el consumo de alcohol y otras drogas como el tabaco en España señala que uno de cada cuatro españoles fuman a diario. Son siete puntos menos que hace dos años, cuando esta cifra se elevaba hasta el 33,1%, y muy por debajo del 36,7% registrado en 2003, el pico en estas tres últimas décadas.

El dato refleja un cambio de tendencia en la sociedad, impulsado por el trabajo de los sanitarios, el aumento de los precios o la mala publicidad... Pero una vez 'superado' el tabaquismo, la sociedad tiene otros dos «graves» problemas que afectan, entre otros órganos, al corazón.

El cardiólogo Aurelio Rojas denuncia que no se le da suficiente importancia a la alimentación y al descanso. Por ejemplo, este experto, muy consultado en las redes sociales, pone el foco sobre el consumo de azúcar. «Se trata de algo que hacemos a diario 9 de cada 10 personas en nuestro país, el hecho de comer más del doble de la cantidad de azúcar diaria recomendada», apunta en sus redes sociales. «El 80% del azúcar que comes al día está oculto en los alimentos procesados que compras».

Las consecuencias del excesivo consumo de azúcar diario contribuye, entre otras cosas, a «aumentar la inflamación, la resistencia a la insulina, la presión arterial y los triglicéridos». Esto provoca, según afirma el cardiólogo Rojas, que «tu corazón enferme sin que te enteres». Para ello, este experto recomienda «mirar con detalle las etiquetas de los productos que compramos en el supermercado y fijarnos en los azúcares añadidos en los ingredientes». «Si hay más de 5 gramos por porción, la mejor opción es dejarlo en la estantería», sostiene.

El segundo factor que perjudica al corazón es la falta de descanso. Para Rojas es imprescindible dormir al menos siete horas diarias. Si incluso se duerme menos de 6 horas se «duplica o, incluso, triplica el riesgo de infarto». El experto afirma que «sacrificar el descanso también altera tu sistema nervioso, sube el cortisol, empeora la sensibilidad a la insulina, acelera la aterosclerosis y deprime el sistema inmune». El consejo de Rojas es hacer una cena ligera y dejar el móvil fuera del alcance a una temprana hora antes de meterse a la cama.

