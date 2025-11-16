Las consecuencias del consumo temprano: delirios, alucinaciones y un riesgo cuatro veces mayor si se fuma a los 15

Ana González Pinto es jefa del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Álava y directora científica del Cibersam. Hizo la residencia en Madrid y ... a su vuelta a Euskadi –dice– le impactó «el nivel del consumo» de cannabis. «Se ha banalizado. Hay muchas noticias sobre su uso medicinal, pero una cosa es que un adulto con cáncer lo use dentro de su tratamiento y otro es que se transmita la idea de que es bueno. Debería haber algún tipo de alerta porque los chavales se quedan con esa idea».

Dos datos de la encuesta ESTUDES para testar el riesgo que implica fumar porros: «hasta el 8% de la incidencia de esquizofrenia podría estar relacionada con el consumo de cannabis en jóvenes y si el chaval se inicia a los 15 años el riesgo de desarrollar trastornos de comportamiento y psicosis es cuatro veces más alto que cuando se empieza a fumar a los 26 años».

Más allá de la salud mental Ansiedad, asma, ictus,riesgo de adicción...

Además de problemas de salud mental, el cannabis se asocia con problemáticas de otra índole. «Ansiedad, problemas de atención, dificultades en el aprendizaje vinculadas al fracaso escolar...», empieza la enumeración la doctora González. Además, «se ha demostrado su relación con enfermedades respiratorias, incluida el asma y efectos cardiovasculares agudos como infarto de miocardio e ictus, así como un aumento del riesgo de consumo de otras drogas y de desarrollar adicciones», completa el último informe ESTUDES.

Psicosis El cannabis puede 'empujar' el cuadro psicótico

«El riesgo más grave es el desarrollo de un cuadro psicótico, riesgo que aumenta cuando el consumo se hace a edades más tempranas», advierte la experta, que explica que las causas de la psicosis tienen que ver con más de 300 genes. «No lo provoca el cannabis, pero sí puede 'empujar' el trastorno y contribuir a desencadenarlo», apunta la doctora. La manifestación de esta patología se traduce en alucinaciones (escuchar voces, ver cosas que no existen) o delirios (interpretaciones de la realidad que no son posibles, como que te persiguen, que tienes poderes...). «La esquizofrenia es la enfermedad más frecuente con las que se manifiestan los tratornos psicóticos, que afectan a un porcentaje de entre el 2% y el 4% de la población».

Un 'mal viaje' Pasar de «la nube y el relax» a la ansiedad... y a Urgencias

Advierte Ana González Pinto que «el cannabis tiene efectos inmediatos: sensación de distancia de la realidad, de estar en una nube, euforia por un lado y relax por otro... O todo lo contrario: nervios y angustia producidas por ese efecto 'hacia arriba' pero desagradable».Hasta el punto de que «hay chavales que tras haberse fumado un porro acaban ingresados en Urgencias», advierte.

Mayor 'pureza' Plantas con más THC modificadas geneticamente

Los riesgos descritos son hoy mayores porque la marihuana que se consume en la actualidad tiene mayor concentración de THC (tetrahidrocannabinol), el compuesto psicoactivo que provoca el efecto. «Se están seleccionando genéticamente las plantas con más concentración, de modo que el daño y la adicción que provocan es más grande», advierte Álvaro Moro.