Coca-Cola Zero o una cerveza 0,0 tostada: Boticaria García explica qué es mejor

Estamos de vacaciones, el calor aprieta y nos apetece algo fresquito. Vamos a un bar para refrescarnos, pero no queremos beber alcohol y agua no nos apetece. Así que nos decantamos por una Coca-Cola Zero o una cerveza 0,0 tostada, pero ¿qué es mejor? La divulgadora científica Marián García, más conocida en redes sociales como Boticaria García, contesta a la cuestión.

«La ventaja de Cola-Cola Zero es que no tiene calorías y no tiene azúcar», pero advierte de que «no es como beber agua» y añade que «su inconveniente es que tiene edulcorantes». «Son seguros , pero se ha visto en algunos estudios que los edulcorantes, no solo los de la Coca-Cola, también la sacarina por ejemplo, pueden alternar la microbiota, las bacterias buenas. Además, pueden hacer que nos apetezca comer más alimentos dulces», sostiene. Conclusión: es mejor no tomársela.

Sobre la cerveza 0,0 tostada, «no tiene edulcorantes, pero sí tiene azúcar y calorías». «Aquí viene la sorpresa: tiene más de lo que muchos piensan. Un par de latas tendríamos más de 22 gramos de azúcar, cuatro terrones, que es prácticamente el tope de la cantidad máxima recomendada», expone.

Para los que les preocupan las calorías, dos latas tendrían 170 gramos. «Es casi el 10% de los que tiene que tomar una mujer de mi edad que no se mueva mucho. Vamos, que tomarte esto tampoco es como beber agua», sostiene. Algunos usuarios han expuesto las ventajas de la cerveza, que tiene antioxidantes y polifenoles. García subraya que tiene «mucho menos que las frutas y las verduras y tiene azúcar libre, no tiene fibra». Y pone un ejemplo: «Si alguien quiere tomar cerveza por sus antioxidantes es como si alguien va a visitar Cuenca buscando sus playas. Si buscas playa, vete a Valencia».

Finalmente, la experta trata de responder a la pregunta sobre estas bebidas. «Ni vas a matar a tus pobres bacterias por tomarte una Coca-Cola de vez en cuando ni pasa nada por tomarte un plus de azúcar libre con una tostada 0,0», apunta. «Si no los tomas, pues mejor. Pero no demonicemos los caprichos puntuales ni bendigamos productos que no están en las guías alimentarias porque a pesar de sus posibles ventajas ninguno de estos dos está recomendado en ninguna guía alimentaria», subraya.