Boticaria García advierte sobre el aloe vera... ¿es cancerígeno? La nutricionista analiza el último rumor difundido en las redes sociales sobre incluir el uso de la planta en nuestro día a día

A.M. Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:13 Comenta Compartir

«¿El aloe vera es cancerígeno?». La conocida farmacéutica y nutricionista, Boticaria García, analiza en sus redes sociales el último rumor que corre por Internet. ¿Podemos incluir la famosa planta en nuestro día a día? ¿Y en nuestra dieta? La experta ya deja claro que de lo que se dice en Internet a la realidad hay un trecho.

«A la gente le ha entrado un poco el canguelo cuando ha descubierto que el extracto de hoja de aloe vera fue clasificado por la agencia internacional para la investigación del cáncer cómo posible carcinogeno humano grupo 2 b», cuenta antes de explicar a qué se debe esto.

La planta de aloe vera genera dos sustancias, según explica la experta; «un gel transparente y un látex amarillo». El primero de ellos es el más común, el que se usa en cremas y cosméticos, y que normalmente adquirimos en cualquier tienda mediante botes, tarros o cualquier producto suministrado por las grandes empresas del sector. Y el segundo, que se utiliza normalmente como laxante, es el peligroso.

Boticaria García explica que el «uso oral» del látex amarillo «presenta ciertos problemas de seguridad porque tiene unos compuestos llamados antraquinonas, estas amigas pueden causar diarrea, hipopotasemia, insuficiencia renal, fototoxicidad, reacciones de hipersensibilidad, etc».

¿Y de dónde viene todo esto? «Hace un tiempo se encontró evidencias de que el extracto de hoja de aloe vera tenía una actividad cancerígena en ratitas y fue clasificado por la agencia internacional para la investigación del cáncer cómo posible carcinogeno humano grupo 2 b», explica Boticaria García. De ahí que haya surgido cierta polémica en torno a la famosa planta.

Pero, ¿qué se debe hacer? Según explica la nutricionista Boticaria García «con no beber brebajes con látex de aloe en cantidad superior a la recomendada es suficiente».

Temas

Investigación

Cáncer

