Alerta alimentaria: detectan trazas de soja no declaradas en piquitos de pan de un conocido supermercado AESAN advierte a personas alérgicas a la soja que eviten el consumo del lote afectado distribuido a nivel nacional en los supermercados Alcampo

Leire Moro Sábado, 24 de mayo 2025, 16:28

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de trazas de soja no incluidas en el etiquetado del producto piquitos cristal integrales de la marca AUCHAN Collection, lo que representa un riesgo para personas con alergia a la soja.

La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ha informado a la AESAN para activar el protocolo correspondiente. Según los datos disponibles, el producto ha sido distribuido en gran parte de los supermercados Alcampo del territorio nacional.

Datos del producto implicado: Nombre del producto: Piquitos cristal integrales

Marca: AUCHAN collection

Número de lote: 038

Código de barras: 8423621002888

Fecha de consumo preferente: 04/12/2025

Peso unidad: 130 g

Temperatura de conservación: Ambiente

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a la soja que se abstengan de consumir este producto si lo tienen en sus hogares. La ingestión podría provocar reacciones alérgicas de diversa gravedad.

El consumo del producto no supone ningún riesgo para el resto de la población, por lo que no es necesario adoptar medidas adicionales si no se padece esta alergia. Las autoridades sanitarias ya han solicitado la retirada del producto de todos los canales de comercialización donde esté disponible.