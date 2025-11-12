Ryanair vuelve a cambiar su política con las tarjetas de embarque La aerolínea de bajo coste acaba con las tarjetas en papel

Bruno Vergara Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:32 | Actualizado 19:23h.

Ryanair ha vuelto a cambiar su política en relación a las tarjetas de embarque, que desde ahora solo admitirán las 100% digitales. De esta forma, la compañía de bajo coste no aceptará las tarjetas en formato papel, si bien, sí serán válidas las emitidas por las agencias de viajes.

Este cambio en las tarjetas de embarque supondrá «reducir tanto los costes aeroportuarios como las tarifas para todos los pasajeros de Ryanair», ha señalado la aerolínea en su página web. «Proporcionan a los clientes un mejor servicio (incluida información del vuelo) el día del viaje, un mejor servicio de atención al cliente y un mejor proceso de nuevas reservas en caso de alteraciones de los vuelos», explican. Además, se «reduce el desperdicio de papel en 300 toneladas anuales», añaden.

Los clientes realizarán su facturación a través de la página web de Ryanair o de la aplicación de la compañía. Una vez hecha, aparecerá en la App, que el usuario tendrá que tener instalada en su teléfono o tablet. Esa tarjeta de embarque será la que deben mostrar tanto en los controles de seguridad como antes de subir al avión.

Además, no es necesario tener conexión a internet para acceder a esa tarjeta de embarque, ya que estará disponible en la aplicación de la compañía.

Por otra parte, para los que carezcan de teléfono móvil, deberán hacer el procesos de facturación antes de llegar al aeropuerto, donde recibirán una tarjeta de embarque de forma gratuita.

