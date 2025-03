¿Podrá verse el eclipse solar de mañana en Euskadi?

Cómo ver un eclipse con seguridad

Pese a que se trate de un eclipse parcial y de que la previsión meteorológica no es halagüeña, conviene recordar que no puede contemplarse sin la protección adecuada. Las gafas de sol no sirven. Tampoco trucos caseros como radiografías, negativos de fotografías o vidrios ahumados, que solo oscuren la visión pero no nos protegen de los rayos violeta e infrarrojos. La opción más segura es recurrir a gafas homologadas que cumplan la normativa ISO 12312-2 -se pueden adquirir en ópticas y en tiendas especializadas en astronomía- o con métodos de proyección indirectos. Incluso con ellas se recomienda observar unos segundos y dejar pasar un tiempo antes de volver a hacerlo. Siempre se ha de comprobar su buen estado y no utilizar más allá de su periodo de caducidad, que suele ser de tres años.