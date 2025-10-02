El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales

Cuando falta un día para que los juzgados especializados en violencia de género asuman sus nuevas competencias en delitos sexuales, el Consejo General del Poder ... Judicial aprobó darle un «refuerzo» a 23 juzgados, a petición de los Tribunales Superiores de Justicia de siete Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Canarias, Cataluña, y Galicia. El refuerzo consiste en la delegación de un juez extra a estos juzgados.

La falta de recursos para encarar agresiones y acoso sexuales cometidos contra una mujer incluso menor de trece años, exhibicionismo, corrupción de menores, mutilación genital femenina y matrimonio forzado, como manda la 'Ley de garantía integral de la libertad sexual', conocida como la 'ley del sí es sí', es una de las reivindicaciones de los jueces. «Con autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes» estos refuerzos en los juzgados están aprobados, sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2025.

La mayoría de los beneficiados por la decisión de la Comisión Permanente son juzgados de violencia sobre la mujer, 18 del total, y otros cinco de instrucción con competencia en esta materia.

Más de una centena de jueces habían mostrado su malestar en un comunicado de marzo, al que siguió la posición pública de otros tantos, debido a que ese traspaso de competencias se hacía sin la «la previa dotación de recursos materiales y personales», indicaban en el documento. «El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas».