Las plataformas de alquiler turístico eliminan otros 472 pisos ilegales anunciados en Euskadi

Las plataformas de alquiler turístico han eliminado otros 472 pisos que estaban siendo anunciados de manera irregular en Euskadi. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó el pasado septiembre a empresas, como Airbnb, la retirada inmediata de los domicilios al detectar que estaban siendo ofertados de manera fraudulenta ... . Así lo ha confirmado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en respuesta a una interpelación formulada por EH Bildu durante el pleno de control al Gobierno.

Los inmuebles revocados solicitaron al Ejecutivo central el número de registro que es obligatorio desde el 1 de julio para poder anunciarse de manera legal en España, pero no lo obtuvieron por no cumplir con los requisitos legales. Pese a ello, seguían activos en las plataformas. De los pisos identificados, 137 se ubicaban en Bilbao, 23 en Bermeo, 12 en Sopela, 138 en San Sebastián y 7 en Vitoria, entre otros tantos.

Además del medio millar de viviendas turísticas que ahora han sido eliminadas, en julio, Airbnb suprimió de su página web otros 700 anuncios ilegales, lo que eleva la cifra a más de mil. En este último caso, fue el Gobierno vasco quien abrió un requerimiento a la plataforma estadounidense al comprobar que cientos de pisos estaban siendo publicitados sin el número de registro obligatorio por la normativa autonómica. La ley vasca exige a los propietarios que tengan una vivienda turística a inscribirla en el REATE -Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi- para poder comercializarla. Además, obliga a que dicho código esté identificado en el anuncio. Si no es así, el domicilio se considerará irregular.

El cerco a las viviendas vacacionales se estrecha cada vez más en una comunidad en la que el turismo se consolida como uno de los sectores económicos que más crece. Un auge que, como es lógico, está siendo acompañado de un incremento de la oferta alojativa, traducida en nuevos hoteles y apartamentos, pero también en pisos y habitaciones de usos turísticos. En Bizkaia operan 3.162 inmuebles y habitaciones vacacionales de forma legal (495 más que en 2024), y en el conjunto de Euskadi la cifra alcanza los 5.593 alojamientos.

Además de la retirada de los pisos turísticos, el consejero socialista también puso en valor el acuerdo suscrito con el Colegio de Registradores para reforzar el control de las viviendas vacacionales. Según ha explicado Hurtado, el convenio dará «un salto cualitativo» en las labores de inspección de los inmuebles clandestinos, al poder contar con datos catastrales y por tanto, con la dirección exacta de la propiedad que opere ilegalmente. Otra acción importante vendrá de cara a los próximos meses. El Gobierno vasco prohibirá a partir del próximo año la apertura de nuevos pisos en las tres capitales vascas, declaradas zonas tensionada.