Las plataformas de alquiler turístico eliminan otros 472 pisos ilegales anunciados en Euskadi

En total son más de mil las viviendas de uso vacacional que han sido retiradas de páginas como Airbnb

Andrea Cimadevilla

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:11

Las plataformas de alquiler turístico han eliminado otros 472 pisos que estaban siendo anunciados de manera irregular en Euskadi. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó el pasado septiembre a empresas, como Airbnb, la retirada inmediata de los domicilios al detectar que estaban siendo ofertados de manera fraudulenta ... . Así lo ha confirmado el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, en respuesta a una interpelación formulada por EH Bildu durante el pleno de control al Gobierno.

