Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi

Ane se mantiene como el nombre preferido de niña y Oihan desbanca a Martín, Markel y Julen

Alba Cárcamo

Martes, 7 de octubre 2025, 10:35

Comenta

Los nombres en euskera, en un momento en el que una de cada cuatro mujeres que da a luz en Euskadi es extranjera, siguen siendo ... los más comunes en el Registro Civil. Entre 2022 y 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Ane se mantuvo imbatible en la primera posición, como sucede desde hace tres décadas, pero clásicos como Markel y otros que han ganado peso en los últimos años como Martin/Martín fueron desbancados por Oihan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

