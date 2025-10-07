Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi

Los nombres en euskera, en un momento en el que una de cada cuatro mujeres que da a luz en Euskadi es extranjera, siguen siendo ... los más comunes en el Registro Civil. Entre 2022 y 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Ane se mantuvo imbatible en la primera posición, como sucede desde hace tres décadas, pero clásicos como Markel y otros que han ganado peso en los últimos años como Martin/Martín fueron desbancados por Oihan.

En el caso de las niñas, la fotografía es la misma que en el trienio 2020-2022. Después de Ane (353 inscripciones), los nombres más utilizados son Laia (345) y June (318). En el ranking de los varones, Oihan ha pasado de la cuarta a la primera posición (387), por delante de Martin/Martín, que con la nomenclatura en castellano y en euskera fue elegido por 367 familias y de Markel (350), el nombre más puesto en los ejercicios anteriores. Queda fuera del grupo de los más habituales Julen, que se sitúa en la cuarta posición.

El Eustat establece además una comparación con sus padres y madres. Entre los 40.026 nacimientos que se produjeron en los últimos tres años, los nombres más usuales entre las madres fueron María, Leire, Nerea, Amaia, Ane, Laura, Ainhoa, Naiara, Maitane y Janire. «En estas generaciones de mujeres, nacidas en su mayoría entre 1982 y 1995, ocho de los diez nombres más frecuentes eran euskaldunes, pero todavía estaban presentes los castellanos y los compuestos por María», explican desde el órgano estadístico vasco.

En cuanto a los padres, «nacidos principalmente entre 1979 y 1993, período en el que los nombres compuestos ya dejaban paso a los simples y los euskaldunes ya eran predominantes», los progenitores se llamaban Mikel, Jon, Aitor, Iker, David, Asier, Iñigo, Ander, Xabier y Javier.

Amira y Mohamed

En el caso del periodo 2022-2024, esa tendencia de desaparición de los compuestos ha ido a más y «en la lista de los cien nombres más comunes no hay ninguno compuesto, a pesar de que fue una costumbre muy frecuente en otro tiempo». A la lista de los 25 más puestos se incorpora Maren entre los de niña (139) y sale Naia. Respecto a los de niño, entran en este grupo Hugo (173), Paul (156), Izan (143) y Liam (142) y salen Iker, Ekhi, Adei y Hodei.

También destacan que, las madres con otra nacionalidad, en numerosas ocasiones, también eligieron el euskera, especialmente para las niñas. Hubo, eso sí, ligeras diferencias con el orden general. Alaia, que también tiene significado en árabe, fue la primera opción de las mujeres nacidas en otros países. Amira, Sofía, Sara y Ainara fueron los siguientes cuatro más numerosos. Entre los niños, sin embargo, el primer nombre euskaldun que aparece es Ander, y lo hace en la décima posición. En las primeras plazas se sitúan el hebreo Adam, el árabe Mohamed, Mateo, Rayan y Liam.