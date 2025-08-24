Muere un senderista de 64 años tras caer por una pendiente en Cantabria

V. Riesgo Domingo, 24 de agosto 2025, 23:11 Comenta Compartir

Un senderista de 64 años ha fallecido este domingo tras caer por una pendiente mientras estaba realizando la ruta entre Tresviso y Urdón, en Cantabria, con un grupo de otras tres personas.

El aviso se recibió en el Centro de Atención a Emergencias 112 en torno a las 19.00 horas, y hasta el lugar movilizó al helicóptero del Gobierno de Cantabria. Una vez en la zona, la médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento. El cuerpo ha quedado a disposición del Grupo de Rescate de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, ha informado el Servicio de Emergencia 112. Las tareas para recuperar el cuerpo se antojan complicadas por el difícil acceso a la zona en la que se encuentra.

La ruta de Tresviso a Urdón es una de las más conocidas en los Picos de Europa. Se trata de un camino corto, pero que presenta desniveles considerables. Al parecer, el fallecido caminaba en el último lugar del grupo cuando ha caído y ha quedado agarrado a un árbol antes de terminar por deslizarse pendiente abajo y fallecer como consecuencia de los golpes sufridos.