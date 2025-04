El #MeToo de los internados y colegios católicos sacude Francia

El caso del internado de Notre-Dame de Bétharram ha tenido un efecto de mancha de aceite en Francia. Más de 150 exalumnos de este ... colegio católico situado cerca del País Vasco francés presentaron denuncias por violencias físicas y sexuales contra empleados de ese centro. Desde finales de enero, dio mucho que hablar esta historia que salpica al primer ministro, François Bayrou. Y se convirtió en el desencadenante de un movimiento más amplio de liberación de la palabra entre exalumnos de internados y escuelas religiosas. Hasta el punto de que la ministra de Educación, Élisabeth Borne, habla de «un #MeToo escolar».

«Cada semana hay dos o tres nuevos colegios que se ven salpicados por denuncias de este tipo», explica Laëtitia Bramoullé, portavoz del colectivo 'Stop al sufrimiento en los establecimientos católicos'. En la prensa francesa han contabilizado un mínimo de 20 centros -casi todos ellos religiosos, aunque también hay un par de públicos-, cuyos exalumnos han denunciado abusos de este estilo. «En realidad son muchos más», sostiene Bramoullé, cuya asociación está compuesta por más de un centenar de profesores de centros concertados.

«Era un lugar diseñado para que los niños fueran sumisos y obedientes. (…) Sin duda, era un espacio propicio para los pedófilos y los depredadores sexuales», recuerda Frédéric Benedite, de 64 años, sobre el funcionamiento de Notre Dame de Bétharram. Allí sufrió una violación cuando era un niño por parte de uno los religiosos a principios de la década de 1970. Como sucede en su caso, los hechos han prescrito para muchos de los exalumnos que hablan de ello en estos momentos. En lugar de ir a comisaría, prefieren denunciarlo en grupos de Facebook de exalumnos o en los comentarios de Google de esos establecimientos.

«Había bofetones, puñetazos…»

Siguiendo el ejemplo del colectivo de Notre-Dame de Bétharram, que empezó con un grupo de Facebook y luego desembocó en las denuncias, Stéphane, de 52 años, ha creado uno para el internado Saint-Martin de France, en el norte de la región de París. Allí sufrió reiteradas violencias físicas y psicológicas durante su adolescencia. «Había bofetones, puñetazos… Nos pegaban con las llaves o incluso algunos vigilantes utilizaban su sello para dejarnos marcadas sus iniciales en la cara», recuerda este escritor, que actualmente vive en Canadá, sobre esa experiencia traumática en los años ochenta.

No le fue mucho mejor en otro internado en el sur de Francia donde lo llevaron sus padres unos años más tarde. «Allí, el director me dio una paliza. Si aún estuviera vivo, lo denunciaría», asegura. Aunque no sufrió abusos sexuales, dice «estar convencido de que los hubo» en esos dos establecimientos donde estuvo. De hecho, la Policía se puso en contacto con su hermano después de que uno de sus amigos denunciara haber sido agredido sexualmente en Saint-Martin de France.

El entonces director fue condenado en septiembre de 2024 a un año de prisión por las agresiones físicas cometidas sobre seis exalumnos de Stanislas, otra escuela concertada de París y objeto de toda una polémica el año pasado. «Tres de mis mejores amigos se suicidaron. ¿Eso estuvo relacionado con la violencia que sufrimos de jóvenes?», se pregunta Stéphane.

Hasta 108.000 menores abusados en colegios católicos

La multiplicación de testimonios como los de Frédéric o Stéphane no resulta una gran sorpresa. Hasta 330.000 menores han sufrido agresiones pedófilas en Francia desde 1950 por parte de religiosos u otras personas vinculadas a organizaciones católicas, según la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia, un organismo impulsado por el estamento eclesiástico galo. Ese informe estimaba en 108.000 las víctimas en recintos educativos.

La mayoría de los hechos denunciados recientemente se produjeron entre 1960 y finales de la década de 1990. Pero también se han revelado situaciones parecidas que ocurrieron la pasada década. Uno de los vigilantes de Bétharram que ha sido acusado siguió trabajando en ese colegio hasta el año pasado. «Muchas de estas personas ya llevaban tiempo denunciándolo, pero ahora la sociedad las escucha con más atención», destaca Marie Derain de Vaucresson, presidenta de la Instancia Nacional de Reconocimiento y Reparación. Creado en 2021, este organismo sirve para indemnizar a las víctimas de religiosos cuando los hechos prescribieron.