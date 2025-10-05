El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Campaña de Vacunación contra la meningitis, en Bilbao. Luis Ángel Gómez

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La Sociedad Española de Neurología advierte que esa enfermedad, que aumentó un 20% el último año, es una de las principales causas de muerte de niños

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:03

Comenta

En el Día Mundial contra la Meningitis, que se celebró este domingo, la Sociedad Española de Neurología (SEN) recordó que cada año se identifican unos ... mil casos de esta enfermedad, de los que un 10% son muy graves. Es una de las principales causas de muerte por infección en niños y adolescentes en España, donde presenta una «ligera tendencia ascendente» en la última década. Lo más peligroso es que en 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, la más grave y que puede matar en cuestión de horas, frente a los 270 del año anterior. Lejos de erradicarse, afecta a unas 2,5 millones de personas en el mundo, causando cerca de 250.000 muertes anuales, según la OMS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  3. 3 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  6. 6

    El despropósito del arbitraje
  7. 7

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  8. 8 El Getxo jugará contra un Primera en la Copa... ¡40 años después!
  9. 9

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década