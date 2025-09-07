El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La iniciativa Gernika Palestina invadió un tramo de la Gran Vía de Bilbao al paso de la Vuelta ciclista por la capital vizcaína en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech. EFE

Yo no soy pacifista

Luis López

Luis López

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:36

«Vos seguro que sos pacifista», me lanzó Sara. Sara había hecho la revolución. Era una veterana sandinista, una mujer menuda que conservaba en el ... armario sus viejos uniformes verde oliva y las distinciones que le habían dado los comandantes por ser arrecha y salvaje. «Por supuesto», le respondí con mis 23 añitos cascabeleando. «Casi todos los cheles que vienen a Nicaragua son pacifistas», dijo. «Qué suerte tienen ustedes de poder ser pacifistas», añadió. Sonreía Sara con el vaso de ron Flor de Caña en la mano y tenía un gesto de mujer de mundo, de sosegada veteranía, que me hizo sentir un ingenuo, un bobalán, un empanado, un niñato. Ella no era pacifista. Había estado en la guerra aquella, en un país de esclavos desnutridos y analfabetos que se volvieron valientes por purita necesidad y que se revolvieron contra los cuatro gatos que eran dueños de todo, también de ellos mismos y de sus mujeres y de sus hijos y de sus vidas en general, y de todo ello disponían los señoritos de forma implacable e impune. Cómo iba a ser ella pacifista, con lo pardísimas que las había liado en la revolución. De eso no le gustaba hablar.

