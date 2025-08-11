El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Julio Álamo celebra llegar al último toro de Osborne en Matsunoyama Onsen (Japón). J. A.

Julio Álamo culmina en Japón su viaje en busca del último toro de Osborne del planeta

El motoviajero madrileño cierra en Matsunoyama Onsen una travesía de más de dos meses por 11 países, un reto iniciado en 2017 que ha unido aventura, cultura y transformación personal

C. P. S.

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:20

El motoviajero madrileño Julio Álamo, alma del proyecto ToroEnMoto, ha alcanzado en Matsunoyama Onsen (Japón) el último toro de Osborne que queda en pie fuera de España, conocido como Black Symbol. Con este hito pone fin a una ruta de más de 21.000 kilómetros y 11 países que inició el pasado 3 de mayo en El Puerto de Santa María (Cádiz) y que ha recorrido a lomos de su Triumph Tiger 1200 Rally Explorer.

Lo que comenzó en 2017 como un reto de fin de semana para visitar los toros de Osborne en España, se convirtió con los años en un proyecto vital: localizar y visitar todas las figuras de este símbolo, cerca de un centenar en total, distribuidas entre España (89), México (4), Dinamarca (1) y Japón (1). El toro japonés, instalado en 2018 por el artista Santiago Sierra durante la Trienal de Arte Echigo-Tsumari, fue incorporado a la colección permanente gracias al apoyo de la comunidad local.

La llegada de Álamo fue celebrada con un acto de bienvenida que reunió a más de 120 personas, entre autoridades locales, representantes culturales y turísticos, periodistas y 72 escolares del Matsunoyama Gakuen. El recibimiento incluyó un ritual tradicional de oración por su regreso seguro y un intercambio cultural con los estudiantes, en una jornada que simbolizó el encuentro entre dos culturas.

Julio Álamo es recibido por cientos de locales japoneses de Matsunoyama Onsen J. A.

Durante su travesía, Julio ha cruzado desiertos, dormido en yurtas, afrontado pasos de montaña, navegado en ferris y recibido la hospitalidad de motoclubs de varios países. «He atravesado fronteras, pero sobre todo he atravesado miedos y emociones. Este toro es más que un destino: es una conquista personal», declaró.

Aunque el toro japonés marca el cierre de una etapa, Álamo no descarta continuar el viaje y convertirlo en una vuelta al mundo. Porque, como él mismo afirma, «los grandes viajes no se miden en kilómetros, sino en lo que te transforman por dentro».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  3. 3

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  4. 4 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  5. 5 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  6. 6

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  7. 7

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  8. 8 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  9. 9 León arde: el fuego alcanza el casco urbano de Las Médulas, quema casas y se extiende sin control
  10. 10

    Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Julio Álamo culmina en Japón su viaje en busca del último toro de Osborne del planeta

Julio Álamo culmina en Japón su viaje en busca del último toro de Osborne del planeta