Julio Álamo culmina en Japón su viaje en busca del último toro de Osborne del planeta El motoviajero madrileño cierra en Matsunoyama Onsen una travesía de más de dos meses por 11 países, un reto iniciado en 2017 que ha unido aventura, cultura y transformación personal

C. P. S. Lunes, 11 de agosto 2025, 12:20 Comenta Compartir

El motoviajero madrileño Julio Álamo, alma del proyecto ToroEnMoto, ha alcanzado en Matsunoyama Onsen (Japón) el último toro de Osborne que queda en pie fuera de España, conocido como Black Symbol. Con este hito pone fin a una ruta de más de 21.000 kilómetros y 11 países que inició el pasado 3 de mayo en El Puerto de Santa María (Cádiz) y que ha recorrido a lomos de su Triumph Tiger 1200 Rally Explorer.

Lo que comenzó en 2017 como un reto de fin de semana para visitar los toros de Osborne en España, se convirtió con los años en un proyecto vital: localizar y visitar todas las figuras de este símbolo, cerca de un centenar en total, distribuidas entre España (89), México (4), Dinamarca (1) y Japón (1). El toro japonés, instalado en 2018 por el artista Santiago Sierra durante la Trienal de Arte Echigo-Tsumari, fue incorporado a la colección permanente gracias al apoyo de la comunidad local.

La llegada de Álamo fue celebrada con un acto de bienvenida que reunió a más de 120 personas, entre autoridades locales, representantes culturales y turísticos, periodistas y 72 escolares del Matsunoyama Gakuen. El recibimiento incluyó un ritual tradicional de oración por su regreso seguro y un intercambio cultural con los estudiantes, en una jornada que simbolizó el encuentro entre dos culturas.

Ampliar Julio Álamo es recibido por cientos de locales japoneses de Matsunoyama Onsen J. A.

Durante su travesía, Julio ha cruzado desiertos, dormido en yurtas, afrontado pasos de montaña, navegado en ferris y recibido la hospitalidad de motoclubs de varios países. «He atravesado fronteras, pero sobre todo he atravesado miedos y emociones. Este toro es más que un destino: es una conquista personal», declaró.

Aunque el toro japonés marca el cierre de una etapa, Álamo no descarta continuar el viaje y convertirlo en una vuelta al mundo. Porque, como él mismo afirma, «los grandes viajes no se miden en kilómetros, sino en lo que te transforman por dentro».

Temas

Toros

España

japon

Motos