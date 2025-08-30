Indignación en Kenia por un turista español que vació una lata de cerveza en la trompa de un elefante Las autoridades locales investigan el comportamiento de este viajero

Silvia Osorio Sábado, 30 de agosto 2025, 09:12

Un turista español ha provocado un enfado generalizado en Kenia tras ser grabado vaciando una lata de cerveza en la trompa de un elefante. Un comportamiento que no ha gustado nada en el país africano, en el corazón del continente, donde los animales salvajes viven en libertad.

Un viaje soñado para muchos pero en el que este visitante, llamado en redes Skydive_Kenya, se ha pasado por alto una de las reglas más importantes, que no es otra que respetar a los animales. El vídeo que ha desatado la polémica lo publicó esta persona en sus redes sociales, pero ya ha sido eliminado.

Las autoridades de Kenia dijeron que se había abierto una investigación después de que el hombre fuera visto bebiendo de una lata de cerveza Tusker, una marca local con un logo de elefante, y luego dándole el resto al animal. «Solo un Tusker con un amigo con colmillos», subtituló el turista el vídeo de Instagram, según ha afirmado la BBC.

Zanahorias a un rinoceronte

La entidad Kenya Wildlife Service también ha censurado la actitud del turista, quien en su perfil de Instagram comparte contenido sobre viajes o deportes como paracaidismo. Se define como un «adicto a la adrenalina».

El vídeo, que parecía haber sido filmado en el Ol Jogi Conservancy en el condado central de Laikipia, atrajo cientos de comentarios críticos antes de ser retirado. La bióloga Winnie Kiiru, también en redes, calificó de «lamentable» la actitud del español, y recuerda que no se puede ni se debe alimentar o acercarse a elefantes salvajes. El mismo hombre también había compartido un clip de la cercana Ol Pejeta Conservancy, mostrándole alimentando a un rinoceronte zanahorias.

