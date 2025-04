Imanol Pradales: «Somos vulnerables y necesitamos garantizar nuestra seguridad»

Imanol Pradales ha asegurado este miércoles al mediodía que Euskadi «se acerca a la normalidad» después del gran apagón que sufrió la Península Ibérica este ... lunes a las 12.33 horas. En una comparecencia realizada después de una reunión de la mesa de crisis del Labi, el órgano de coordinación de la emergencia con la participación del Gobierno vasco, los diputados generales, Eudel, los alcaldes de las tres capitales y la delegada del Gobierno central, el lehendakari se ha felicitado porque la situación en el País Vasco se ha encauzado, aunque ha querido dejar claro que esta crisis ha destapado que, pese a que «somos una sociedad avanzada, también somos vulnerables y necesitamos garantizar la seguridad. Lo vivido estas últimas 24 horas ha dejado al descubierto que somos una sociedad vulnerable», ha repetido en varias ocasiones durante su intervención.

El líder jeltzale, de todas maneras, ha anunciado que el País Vasco ha rebajado el nivel de alerta del 2 al 1, pero también se ha detenido en un sector, el industrial, que está sufriendo sobremanera las consecuencias de este apagón que provocó múltiples paradas de actividad. «La industria ha tenido que reiniciar todos sus procesos y eso implica mucho trabajo. No es solo darle a un botón, implica el trabajo de muchas personas. No se han producido daños personales pero sí materiales», ha subrayado Pradales en una comparecencia en la que ha querido agradecer a todas las partes su implicación, desde los trabajadores de los hospitales y residencias, hasta las personas empleadas en los principales medios de transporte del territorio. «El factor humano ha sido determinante. Gracias a las personas de los residencias y los hospitales, a los trabajadores de teleasistencia de BetiOn, a los policías, bomberos, técnicos y voluntarios de Protección Civil. Trabajadores de Euskotren, metro o Renfe por rescatar a las personas. Y a los medios por trasladar una información veraz y contrastada», estimó Pradales.

Pradales ha emplazado a Sánchez que se sepan cuanto antes las causas de esta crisis sin precedentes en la Península Ibérica para que no se vuelva a repetir una situación de este tipo. Ha venido a decir que primero se analice lo que ha pasado, que no es el momento de buscar culpables. «No sabemos por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Es fundamental saber lo que ha pasado. Tenemos mucho que aprender de lo ocurrido. He mantenido conversaciones con diferentes miembros del Gobierno español. Con el presidente Sánchez me he cruzado algunos mensajes. Hemos tenido una coordinación positiva. Insisto en la idea de clarificar las causas que produjeron el apagón, que seamos conocedores de las causas, que haya transparencia y luego ya depuraremos responsabilidades. Pero primero hay que clarificar los motivos de lo que ocurrió ayer. Y después vendrá el tiempo de dirimir responsabilidades», ha pedido.

Dependencia de la tecnología

En este sentido, ha vuelto incidir en el tipo de sociedad en la que vivimos. «A pesar de que somos sociedades avanzadas, somos vulnerables. Nos damos cuenta de la dependencia que tenemos de la red eléctrica y del suministro eléctrico. Y eso nos debe hacer pensar dcómo garantizamos la seguridad con el agua, con la tecnología. La seguridad es algo integral que afecta a muchos ámbitos de la vida. Nos tiene que hacer reflexionar sobre estas vulnerabilidades que tenemos», lanzó.

A continuación ha indicado que, pese a que el sistema de emergencias de Euskadi «ha funcionado, pero debemos mejorar. Seguiremos revisando los protocolos para reforzar nuestros sistemas de protección», adelantó.