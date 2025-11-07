El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Horóscopo diario, 8 de noviembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del 8 de noviembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 8 de noviembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Exigirá ser más correspondido en el amor. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Descanse hasta recuperarse del cansancio acumulado.

Tauro

Satisfacciones mutuas con su pareja. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Evite los enfrentamientos con sus jefes. Su dentadura estará hoy muy sensible.

Géminis

La vida en pareja le brindará grandes satisfacciones. La imaginación le hará multiplicar sus ahorros. Encuentra una buena oportunidad para ascender. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Cáncer

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Puede jugar algo de dinero a la lotería. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Vaya al campo para respirar aire puro.

Leo

Está eufórico sentimentalmente; consolide esa relación. Van a llegar unos pagos que no esperaba. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Olvidadas las molestias que tenía días pasados.

Virgo

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Aproveche las ganas de vivir nuevas experiencias.

Libra

Su relación de pareja está llegando a la perfección. Día de apuro económico, pero es pasajero. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Atención a la zona del pecho, puede resfriarse.

Escorpio

Compenetración absoluta con su pareja. Económicamente, atraviesa momentos delicados. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Sagitario

Hable con su pareja abiertamente de sus sentimientos. En los negocios no existen los amigos; son clientes. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. La visita al dentista no puede esperar, pida cita.

Capricornio

Mantenga los sentimientos congelados para no sufrir mucho. Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Hoy, concédase ese capricho que tanto desea, es muy saludable.

Acuario

Saber que gusta a alguien es tentador, valore su situación actual. Evite los gastos innecesarios. En el trabajo, todo marcha a la perfección. No abuse de las grasas, su salud le pasaría factura.

Piscis

Su magnetismo para el amor está en alza. Mejora el nivel de sus ingresos. Si el trabajo es excesivo, háblelo con sus jefes. Trate de comer menos chucherías.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

