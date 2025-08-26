El 'hombre silencioso' que desde hace más de diez años interrumpe el tráfico en la misma calle y nadie sabe por qué La policía lo ha arrestado en 11 ocasiones pero el detenido se niega a hablar

Desde hace más de una década, un hombre interrumpe el tráfico en una esquina de Swansea, Gales. David Hampson, de 55 años y apodado el 'hombre silencioso', se ha hecho conocido por situarse en medio de una calle y bloquear el paso de los vehículos sin mediar palabra. Ha sido arrestado hasta en 11 ocasiones sin que jamás haya dado una sola explicación sobre el motivo de su conducta.

Hampson siempre elige el mismo lugar: el cruce frente a la comisaría central, en pleno centro de la ciudad. Tras ser detenido por obstruir la vía pública, se niega a intercambiar palabra con policías, abogados, médicos, jueces o personal de libertad condicional.

A lo largo de los años, los jueces han intentado determinar si su silencio se debía a un trastorno de salud mental o si, por el contrario, se trataba de una actitud deliberada. Tras múltiples consultas con especialistas, e incluso un intento fallido de realizarle una evaluación psiquiátrica, un guardia reveló que Hampson sí había hablado mientras se encontraba en prisión. A partir de ese testimonio, se concluyó que su decisión de mantenerse callado era voluntaria. Sin embargo, el misterio sobre su obsesión con detener el paso de los vehículos sigue sin resolverse.

La primera vez que fue arrestado por interrumpir la circulación fue en 2014. Y cada vez que le liberan, el galés vuelve a repetir exactamente lo mismo. Su intervención más reciente tuvo lugar el 19 de julio, tan solo 28 días después de haber sido condenado a seis meses de prisión por el mismo motivo.

