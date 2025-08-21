El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de Reíllo (Cuenca).

Un hombre muere tras una pelea multitudinaria en un pueblo de Cuenca

Otro hombre ha sido detenido por estos hechos ocurridos durante las fiestas patronales

J.M.L.

Cuenca

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:39

Un hombre de 37 años ha muerto después de haber permanecido una semana hospitalizado tras haber resultado herido en una pelea multitudinaria ocurrida en Reíllo (Cuenca). Los hechos ocurrieron la semana pasada durante la celebración de las fiestas patronales en honor a San Roque que acogía este pequeño pueblo de la Serranía Baja de Cuenca de apenas cien habitantes. El principal herido en la reyerta, en la que participaron cerca de 30 personas, fue trasladado en una ambulancia al hospital Virgen de la Luz, de Cuenca, y desde allí al Hospital General Universitario de Albacete donde finalmente ha muerto.

El fallecido, que deja dos hijos huérfanos, era vecino y trabajaba en el cercano pueblo de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), distante siete kilómetros de Reíllo. A raíz de su muerte, el Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón decretó este jueves tres días de luto oficial hasta el fin de semana y ha suspendido las actividades lúdicas programadas durante esas jornadas además de ordenar que las banderas de los edificios públicos ondeen a media asta. Su alcalde, Carlos Arteche, ha querido hacer un llamamiento a la calma hacia sus vecinos «por la pérdida de una persona que era muy apreciada por todos y que nos ha dejado consternados».

Uno de los principales implicados en la reyerta multitudinaria que tuvo lugar cerca del campo de fútbol del pueblo, un hombre de 48 años, ha sido detenido por estos hechos que se encuentran bajo secreto de sumario.

