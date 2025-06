El Gobierno vasco dará luz verde en julio a los avales para la compra de vivienda

El Gobierno vasco dará luz verde en apenas unas semanas al programa de avales para la compra de una primera vivienda. Será en el Consejo ... de Gobierno del próximo 8 de julio cuando los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico (PNV y PSE) den el visto bueno a una medida que busca facilitar el acceso a un piso en propiedad a los menores de 40 años que no disponen de ingresos suficientes para ello.

Ha sido el lehendakari, Imanol Pradales quien, en el transcurso del acto conmemorativo del décimo aniversario de la Ley Vasca de Vivienda celebrado este miércoles en Vitoria, ha revelado que el programa está a punto de arrancar. «El objetivo es tratar de lograr una sociedad más justa», ha asegurado Pradales. Cuándo entrará en vigor está por determinar. Fuentes del Gobierno vasco sostienen que tras la aprobación del texto les tocará a las entidades financieras interesadas adherirse al programa, lo que puede llevar varias semanas. En cualquier caso, afirman que los interesados podrán comenzar a solicitarlos «durante el verano».

Pero vayamos al grano. ¿A quién va dirigido el plan? ¿Se avalará cualquier tipo de piso? ¿Qué ingresos máximos se requieren? Simulando el programa nacional ICO, se avalará el importe que las entidades bancarias no llegan a financiar en una compra y que suele rondar el 20% del valor del piso. Aunque no valdrá cualquier vivienda. El valor del inmueble en ningún caso podrá superar los 340.000 euros –sin importar si es de segunda mano o de obra nueva– y deberá estar situado en alguna localidad del País Vasco. Los interesados, además, deberán haber residido al menos dos de los últimos cinco años en Euskadi y sus ingresos no podrán superar los 50.400 euros si la vivienda la adquiere una única persona, o los 86.400 euros si firman dos.

El Ejecutivo autonómico defiende que este instrumento responde «a una demanda social importante, ya que nueve de cada diez jóvenes en alquiler consideran esta situación como temporal y desean adquirir su propia vivienda». Para que el programa pueda ser ejecutado, el Instituto Vasco de Finanzas concederá un fondo de hasta 144 millones de euros. «Nuestra cantera, los jóvenes de nuestro país, no pueden encontrar un muro de cemento cuando toman la decisión de irse de casa», destacó el lehendakari.

Programa al alquiler

Además de favorecer la compra, el programa autonómico de apoyo a la emancipación también contempla otra línea de avales dirigida al alquiler. La letra pequeña al completo aún se desconoce, pero en términos generales se pretende avalar las fianzas que los inquilinos necesitan depositar para acceder a un arrendamiento en el mercado libre. La medida entrará en vigor «en los próximos meses» y lo último que se conoce es que el Gobierno vasco ya ha descartado fiar el 100% del valor de las fianzas. El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, aseguró en abril que no se fiará el montante total porque podría llevar a que «la gente deje de pagarlas». El objetivo es garantizar «el 50 o 60% de los importes», avanzó.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha destacado durante la celebración del décimo aniversario de la normativa que el Gobierno vasco ha trazado una «hoja de ruta con objetivos claros y un marco de referencia despejado para afrontar el reto» de la vivienda. Y ha recordado algunos de los planes en loa que trabaja el área. Entre otros, ha subrayado la necesidad de avanzar hacia una regulación que acorte los plazos urbanísticos y que impulse una bolsa de suelo estable para impulsar VPO. Asimismo, ha defendido la creación de un fondo de inversión que aúne capital público y privado para reforzar la construcción. Confesó que los «presupuesto públicos no han sido suficientes para abordar esta tarea colosal» y advirtió que «se han equivocado quienes piensan que los poderes públicos por sí solos pueden mover montañas».