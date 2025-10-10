Gabriel Rufián se mofa de Marcos Llorente: «Premio Nobel de Medicina»

Bruno Vergara Viernes, 10 de octubre 2025, 15:45 | Actualizado 16:28h. Comenta Compartir

El nombre más escuchado esta semana en la selección española es el de Marcos Llorente. Y no precisamente por su juego, si no por su curioso estilo de vida. Todo surgió a raíz de una entrevista en la que explicaba que en su casa solo tiene luz natural o roja, que usaba gafas con lentes de esos mismos colores, la dieta... El futbolista del Atlético de Madrid es, además, uno de los defensores de la exposición al sol sin crema solar. Unas creencias muy polémicas que han abierto un gran debate en las redes sociales.

Gabriel Rufián, muy activo en X (antes Twitter), también ha querido entrar al trapo y, como le caracteriza al político de ERC, lo ha hecho en tono irónico a raíz de la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado. «Y el de Medicina a Marcos Llorente», se ha burlado en un tuit publicado en X.

Ampliar

El portavoz de ERC en el Congreso ya cargó esta misma semana contra Llorente por sus teorías sobre las estelas de los aviones y ha apoyado al también futbolista Borja Iglesias, delantero del Celta, por sus reivindicaciones a favor de Palestina en el conflicto entre Hamás e Israel. «En las últimas 24h un futbolista de la selección ha insinuado que nos fumigan con aviones secretos y otro ha dicho que cualquier protesta es válida contra el genocidio en Gaza. Para mucha gente y para mucha prensa el primero es un simpático valiente que se enfrenta al sistema y el segundo es un provocador que mezcla política y deporte. Vivimos un momento realmente jodido», escribió el político en su perfil oficial de X.

Más que por su estilo de vida, lo que abrió el debate fueron las dudas que tiene Llorente sobre el origen de las estelas del cielo. Sobre esta cuestión, el futbolista afirmó que «no nos están metiendo historias«, aunque es consciente de que «la gente se vuelve loca con eso». Incluso, llegó a decir que antes no veía estas huellas: «Lo que digo yo es que antes no veía esos cielos».

Además, el jugador del Atlético afirmó que esas estelas pueden ser una acción controlada. «Ya me gustaría saber a mí qué es... Dicen que ya se hace para cambiar el clima y que hay países que lo han prohibido».