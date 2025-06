Emakunde se alía con las diputaciones vascas para lograr unas fiestas sin violencia sexista

Emakunde, Eudel y las diputaciones vascas han presentado este viernes en Vitoria una campaña interinstitucional ('Beldur Barik Jaiak') enfocada a los jóvenes para lograr ... este verano unos espacios festivos «sin miedo y en libertad». Unas fiestas «libres de agresiones machistas», desde el momento en el que empiezan a organizarse estos eventos porque «todas las personas compartimos esta responsabilidad». «Nada justifica estos ataques. Ni la fiesta ni el alcohol justifica ninguna actitud que no se base en el respeto de las personas», ha subrayado la directora del Insituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta.

Con la intención de prevenir esos comportamientos, los ayuntamientos ya cuentan con una guía en la que se incluyen pautas para saber actuar ante estos ataques (tanto para la propia víctima o para quien pueda presenciarla) e información de los recursos de atención más accesibles. Se trata de «reforzar esa sensibilización, que ya ha tenido avances importantes en los últimos años», ha indicado Elgarresta, que también aconseja compartir el protocolo de actuación por redes sociales.

En ese documento, por ejemplo, se recomienda establecer «climas amigables» con baños en espacios no aislados o más iluminación en espacios oscuros. También, se determina que conviene formar al personal de la asociación, comisión o txosnas para que sepa responder a posibles agresiones machistas. Ante emergencias de este tipo, se debe llamar a SOS Deiak 112 y, si has presenciado este tipo de episodio, no debes dejar solar a la mujer si te lo pide o si crees que está mejor si la acompañas.

Durante el pasado ejercicio las agresiones sexuales, especialmente las más graves, las violaciones, crecieron un 29% con respecto al año anterior, según la memoria de la delincuencia del departamento de Seguridad, que engloba las estadísticas de la Ertzaintza y de las policías locales vascas. La mitad de esos delitos se registraron en las tres capitales vascas, que experimentaron aumentos aún más abultados, según los datos a los que accedido este periódico. Así, Vitoria sufrió un 59% más de estos ataques contra la libertad sexual; Bilbao, un 48% y San Sebastián, por contra, sólo un 4%. Las violaciones representan una tercera parte del total y aumentaron en 70 casos respecto al año anterior.

En la capital alavesa, sin ir más lejos, durante las fiestas de La Blanca se denunciaron «tres agresiones sexuales» y dos obligaron a activar el protocolo municipal. Cinco en total.

Cambio cultural

En este sentido, Iñaki Gurtubai, diputado alavés de Igualdad, ha alertado de que «vivimos en un momento en el que están aumentando los discursos que niegan la violencia machista o la banalizan» y ha resaltado que «en los últimos años se han multiplicado los datos que advierten de la violencia sexual en el ocio nocturno». Por eso, ha apelado a «la responsabilidad y compromiso individual de cada persona para que todas las jóvenes puedan disfrutar de unas fiestas basadas en el respeto, la igualdad y la libertad». Además, los pueblos alaveses también cuentan con 10.000 ejemplares de otra guía elaborada por la Diputación alavesa con el mismo fin.

Por su parte, el director de Inclusión de la diputación foral de Bizkaia, Óscar Seco, ha invitado a la juventud a impulsar un cambio cultural para hacer frente a las agresiones machistas en espacios festivos. «Solo entre todas lograremos que nuestras fiestas sean espacios para disfrutar juntos, sin miedo, sin violencia y en igualdad».

La directora de Igualdad de la diputación foral de Gipuzkoa, Nerea Isasi, ha coincidido en ese planteamiento y ha destacado que «las chicas jóvenes son las más vulnerables ante las agresiones machistas». «No hay fiesta, no hay baile y no hay encuentro que valga si no hay un 'sí' claro y libre», ha concluido la presidenta de Eudel, Esther Apraiz.