«La IA no es el futuro, es el presente» El foro Bizkaia Summit, patrocinado por Laboral Kutxa y la Diputación de Bizkaia, abordó ayer las oportunidades y retos de la inteligencia artificial

Jon Garay Miércoles, 30 de abril 2025, 00:08

El 30 de noviembre de 2022 es una fecha clave para entender el mundo en el que vivimos. Ese día, Open AI liberó ChatGPT, la herramienta que ha «democratizado» la inteligencia artificial. Democratizado, que no creado, porque la IA nació hace 70 años al mismo tiempo que la informática. De esta tecnología «que no es el futuro, es el presente», se habló ayer en la jornada Bizkaia Summit celebrada en la Torre Bizkaia, en Bilbao, organizada por EL CORREO con el patrocinio de Laboral Kutxa y la Diputación de Bizkaia, y la colaboración de Sarenet, NTT Data, LKS Next y Ayesa.

«Es un momento crucial para Europa y para el mundo, un momento en el que las decisiones que tomemos, las inversiones que prioricemos y las alianzas que construyamos determinarán el rumbo de nuestro futuro», subrayó Nerea Martiartu, directora general de Lantik, la sociedad de Tecnología e Innovación de la Diputación vizcaína. «La inteligencia artificial ya no es experimental, está en el núcleo del crecimiento económico, la transformación digital y la estrategia geopolítica», añadió al tiempo que lanzaba una pregunta: «¿Qué tipo de IA queremos? Debe ayudarnos a afrontar los retos energéticos, mejorar la atención sanitaria, transformar la educación, modernizar la industria y proteger la democracia. Esa es la visión que todos debemos defender. La ética no puede ser incorporada a posteri».

«No tener miedo»

«Nos encontramos en una fase que podríamos denominar como de generación de confianza y asentamientos progresivos de la gobernanza en la que debemos avanzar en el uso de la IA de forma confiable, segura, ética y transparente», apuntó Xabier Eguibar, director general de Laboral Kutxa, que destacó que la entidad a la que representa ha «definido para qué sí y para qué no deseamos utilizar la inteligencia artificial. Lo haremos siempre acorde a nuestros valores sin alejarnos de nuestros clientes y controlando el uso responsable de sus datos».

Ampliar Cristina Aranda, en la ponencia inaugural del foro.

«La inteligencia artificial no es mala, es como un tenedor, es práctico porque lo utilizo para comer, pero lo puedo convertir en un arma», subrayó en la ponencia inaugural Cristina Aranda, cofundadora de la Fundación Ellis. La experta, que subrayó que «no debemos tener miedo», insistió en que esta tecnología «no nos quitará el trabajo, sino que nos quita trabajo». Eso sí, recomendó utilizar más de una de estas herramientas «porque fallan más que una escopeta de feria»».

«No sería ético no usarlas porque ayudan a resolver problemas grandísimos», destacó Idoia Salazar, presidenta de OdiseIA. «Hay que empezar a emplearlas para intentar prever y hacer estrategias en el caso, por ejemplo, de que se caiga la red eléctrica», subrayó la experta, que tuvo que intervenir por videollamada por las consecuencias del histórico apagón del lunes.

Ampliar Talleres prácticos. Además de las ponencias, Bizkaia Summit acogió varios talleres en los que se abordaron cuestiones como los 'promting' o la generación de imágenes. Todos ellos agotaron su aforo.

