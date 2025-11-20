El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

El Parlamento vasco pide crear una unidad específica para evitar las cuotas en la escuela concertada

PNV, PSE, EH Bildu y PP reclaman a Educación que adopte las medidas necesarias para «garantizar la efectiva gratuidad» del servicio educativo

Iñigo Fernández De Lucio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

El Parlamento vasco ha aprobado este jueves una propuesta del PNV y PSE, apoyada por EH Bildu y PP, que insta al Gobierno vasco a ... crear una unidad administrativa específica «que garantice la efectiva gratuidad de la prestación del servicio educativo por los centros financiados con fondos públicos», con el fin de acabar con el cobro de cuotas obligatorias y contrarias a la ley.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece hoy con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  6. 6

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  7. 7 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  8. 8

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  9. 9 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero
  10. 10

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Parlamento vasco pide crear una unidad específica para evitar las cuotas en la escuela concertada

El Parlamento vasco pide crear una unidad específica para evitar las cuotas en la escuela concertada