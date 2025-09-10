Dos exjefes de ETA niegan ante el juez haber planificado el asesinato de Ordóñez

Los exjefes de ETA Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Insuntza', negaron ayer en la Audiencia Nacional estar implicados en ... la planificación del asesinato, el 23 de enero de 1995, del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez. El juez Francisco de Jorge les tomó declaración indagatoria. Ambos comparecieron por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián, ya que se encuentran en libertad. Los dos se limitaron a decir que los hechos recogidos en el auto de procesamiento no son ciertos.

Estaba previsto que también compareciera Mikel Albisu, 'Mikel Antza', pero su defensa solicitó posponer su interrogatorio hasta que regrese de unas vacaciones que tenía reservadas en Mallorca, una petición a la que accedió el juez, quien fijó su declaración para el próximo 17 de septiembre, también por videoconferencia.

El instructor, a petición de la Fiscalía y varias acusaciones, ha ampliado el plazo de investigación de la causa hasta enero de 2026, «sin perjuicio de las prórrogas por periodos iguales o inferiores que puedan acordarse si procede» para practicar más diligencias. Cabe recordar que los tres exdirigentes de la banda terrorista fueron procesados el pasado mes de enero junto a Julián Achurra Egurola, 'Pototo'; y José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri'.