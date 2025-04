Dolorosa despedida a cuatro de los mineros fallecidos en Asturias: «No me enseñaste a vivir sin ti»

Ruben Fariñas y Sandra Santos Jueves, 3 de abril 2025, 08:33 Comenta Compartir

Enmudeció el polideportivo de Villablino con el 'Santa Bárbara bendita'. El himno de los mineros. El himno de las alegrias y de las lágrimas de una profesión que ha aprendido a convivir con la desgracia. Y ayer sonó por esto último. Para una despedida, por unatriste noticia que volvía a salpicar a las cuencas mineras. La canción de la patrona era cantada entre llantos y rabia, entre abrazos y lágrimas, de los familiares de los cuatro de los cinco mineros que perdían la vida en la mina de Cerredo (Degaña) el pasado lunes: Ibán Radio Barciela; Rubén Souto Robla; Jorge Carro André y Amadeo Bernabé Castelao. Hubo una quinta vida arrebatada, una quinta familia destrozada. La de David Álvarez, cuyo funeral se ofició el martes en Torre del Bierzo. Tras los aplausos, la hija de Ibán, quiso poner voz al sentimiento sin consuelo que encarnaba a los presentes. «Teneros aquí significa muchísimo. No sólo es que estén todos volcados, es que nos dejáis acompañados».

La joven recordó a cada uno de los cinco mineros -David, Amadeo, Rubén, Jorge e Ibán-, entre las lágrimas que a duras penas le permitían seguir, y reconoció a todos ellos: «Os vais haciendo ruido, tanto ruido como la pólvora cuando estalla. No os vais sin que el mundo se entere, estáis en las noticias y en otros países». Una situación, que la hija de Ibán señaló «no es de extrañar» porque cualquiera que les conociera sabría que «no sois de los que mueren en una cama de hospital».

El país entero conoce el nombre de los cinco de Cerredo, cinco personas que, como la pólvora, dejan huella. «Vuestra ausencia retumba y nos sacude por dentro como la peor bofetada. Nos rompe, pero nos recuerda lo grandes que fuisteis». Por ello, la hija de este minero que tanto amaba la mina que, incluso, renunció a su prejubilación para retomar la actividad, pedía que su nombre resonase hasta en el último rincón del mundo.

También recordó a la virgen de Santa Bárbara, a la que acababan de cantar, para afirmar que «se equivocó», aunque no la condenó porque «cualquiera querría tener a los mejores a su lado». A partir de ahora, les tocará aplicar las enseñanzas de estos mineros: ser fuertes, resilientes y luchar hasta el final en una vida donde ya no buscarán tenerlo todo, si no que no falte nada. «Con su empeño y su manía de dar siempre lo mejor no se dieron cuenta de que lo mejor eran ellos».

Y el silencio atronador del polideportivo sirvió el eco para que la niña de Ibán tuviera sus últimas palabras hacia su padre. «No quiero que te vayas sin decirte algo: aunque tengamos que aprender a vivir sin ti no te preocupes, dejas un legado reflejo de lo que fuiste. Fuerza, trabajo, sacrificio y espíritu de una familia unida. Todos juntos, como dijiste que debería ser. No te doy la razón en todo nunca, lo sabes. Solo tuviste un fallo: me enseñaste a todo menos a vivir sin ti». Y se comprometió a llevar su apellido «tan alto como pueda, el cielo y el espacio se quedarán cortos» para que esté donde esté vea cómo sus hijas se hacen grandes, «aunque no tanto como tú, papi, porque como tú no hay nadie».

El funeral tuvo lugar en el polideportivo de Villablino a mediodía. Un recinto donde el día anterior quedó instalada la capilla ardiente por los cuatro mineros de esta comarca muertos en el accidente en la mina de Cerredo del lunes. La multitud que acudió a despedirles -más 4.000 personas- obligó a restringir el acceso al polideportivo. Para ello, se instaló un sistema de megafonía para seguir la misa desde el exterior, donde se encontraban las autoridades, que decidieron no entrar para facilitar el acceso a los más allegados de las familias. Entre los asistentes se encontraban el presidente del Principado, Adrián Barbón; la ministra de Transición ecológica, Sara Aegesen; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el presidente de la Junta General, Juan Cofiño; el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico; el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; el portavoz de Foro, Adrián Pumares; la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y representantes sindicales, entre los que se encontraba el secretario general del SOMA, José Luis Alperi. También asistieron representantes de la Junta de Castilla y León.

El Parlamento Europeo expresa sus condolencias a las familias

El vicepresidente de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, el francés Stéphane Séjourné, expresó desde el Parlamento Europeo su pésame por la muerte de los cinco mineros en la mina de Cerredo.

«Siempre es un sector en el que es peligroso trabajar, pero las condiciones sociales cambiaron mucho en Europa», dijo Séjourné, después de que algunos de los diputados españoles hicieran referencia a lo sucedido en Asturias durante un debate sobre el sector del acero y el aluminio.

Tras apuntar a los cambios logrados en el pasado en las condiciones de trabajo en el sector en Europa, el vicepresidente dijo que es algo en lo que aún se puede «trabajar» y que asume que los retos en la capacidad de producción de España y el resto de Europa debe verse también en esa «dimensión».