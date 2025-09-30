La diputada general de Gipuzkoa pide que se aclare lo sucedido en Bernedo «sin señalamiento, pero con responsabilidad» Eider Mendoza ha recordado que el compromiso de la institución foral es con la protección de los menores

Leire Moro Martes, 30 de septiembre 2025, 11:35 | Actualizado 11:49h. Comenta Compartir

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha reclamado este martes que se aclare «cuanto antes» lo sucedido en los campamentos de Bernedo, escenario de varias denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual. «Estamos hablando de menores y, para protegerlos, la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede dar detalles», ha advertido en su intervención en el Pleno de Política General de las Juntas Generales, donde ha mostrado su «preocupación» por la situación.

Mendoza ha subrayado la necesidad de esclarecer tanto los hechos denunciados como el recorrido que han seguido en los juzgados. La Fiscalía vasca acusó ayer al juzgado de Vitoria reponsable del caso de «dejar en el limbo» durante meses la investigación. «Sin señalamientos, pero con responsabilidad», ha remarcado la diputada general, que también ha querido transmitir su «cercanía» a las familias que «han podido sentir en peligro el bienestar de sus hijos e hijas». Ha recordado que el compromiso de la institución foral es con la protección de los menores, que «siempre debe ser la prioridad. Siempre».

Las Escuelas viejas de Bernedo llevan acogiendo udalekus casi cincuenta años. Pero no ha sido hasta hace una semana que se han destapado el escándalo. Menores escribieron cartas a sus padres explicando lo que estaba ocurriendo en las colonias. En ellas explicaban que los monitores obligaban a los niños y niñas (de entre 13 y 15 años) a ducharse juntos con el argumento de que, si alguien no se identificaba con el género masculino o femenino, podía sentirse «categorizade» (sic).

También les explicaron que los monitores y monitoras se duchaban con ellos y que, a menudo, muchos cuidadores se paseaban con sus miembros sexuales al descubierto. Una de las niñas contó cómo los espejos del alojamiento estaban inutilizados para que los niños no se arreglasen, aunque en uno de ellos habían dibujado a una mujer con las piernas abiertas junto a la frase «on egin» (buen provecho). Otra madre ha denunciado un caso de acoso sexual hacia su hija por parte de otro chaval en el que «tampoco se hizo nada».

La Ertzaintza confirmó el lunes que tiene registradas cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos supuestamente ocurridos en los udalekus de Bernedo. Tres de ellas se formalizaron en Llodio, Vitoria y la comisaría de Deba-Urola al día siguiente de que este periódico desvelara los episodios que causaron estupor a las familias. Se sumaron a una que lo había hecho con anterioridad, el 25 de agosto, una vez concluido el campamento de este año.