Así ha devorado el fuego las casas de un pequeño pueblo de León

Los 90 habitantes censados de la pequeña localidad leonesa de Palacios de Jamuz no olvidarán el 12 de agosto de 2025. Gran parte del casco ... urbano del pueblo ha quedado arrasado por el fuego y ni sus esfuerzos ni los de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han podido evitar el desastre.

El localidad, ubicada en el sur de la provincia de León y perteneciente al Ayuntamiento de Quinta y Congosto, estaba en el camino del incendio desatado el fin de semana en Molezuelas de la Carballeda (Zamora). El lunes saltó a León por la comarca de Valdería dejando un rastro de devastación. Al día siguiente, los vecinos de Palacios de Jamuz fueron evacuados, como los de otras tanta poblaciones de la zona. Las llamas les cercaban y el viento y el sofocante calor no auguraban nada bueno.

La tarde-noche de ayer ocurrió lo peor. Las imágenes que llegan desde allí muestran el desolador panorama de una hilera de viviendas pegadas a la carretera que son devoradas por el fuego en plena noche. De las estructuras apenas quedan en pie las paredes de piedra.

El frente de Palacios de Jamuz alcanzó también Castrocalbón, cuyo casco urbano parece no haber sufrido daños tan graves, y es el mismo en el que murió un voluntario Abel Ramos, de 35 años. Fue en Nogarejos, donde dos lenguas de fuego le atraparon junto a otro compañero que trabajaba para tratar de apagar las llamas.

La situación sigue siendo muy complicada en Castilla y León, donde además de en el sur hay varios focos en el noroeste, con especial afección a la zona de Las Médulas. En total hay más de 5.000 vecinos desalojados en provincia.