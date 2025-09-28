El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

El arrestado ha sido trasladado a un centro hospitalario para ser atendido tras haberse autolesionado

EP

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:49

Un hombre ha sido detenido como presunto autor del asesinato de una mujer con arma blanca esta madrugada en la barrida de Sevilla Este, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el aviso llegó sobre las 03,10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, «que estaba sangrando y que pedía ayuda» en un soportal de la calle Tigris.

Tras este aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061 para que se desplazaran hasta dicha ubicación. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Asimismo, sanitarios del 061 han indicado al 112 que el presunto agresor, un hombre de 21 años de edad, ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena tras haber intentado autolesionarse.

En estos momentos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y si se trataría de un posible caso de violencia machista.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado el asesinato a través de su cuenta oficial de 'X'. Ha afirmado sentirse «consternado ante el terrible suceso acontecido» en Sevilla Este, con el que ha querido trasladar su «más absoluta condena por este asesinato». Asimismo, el primer edil ha trasladado su «más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados» de la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  2. 2 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  3. 3 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  4. 4

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  5. 5

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  6. 6 Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»
  7. 7

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  8. 8

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  9. 9

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  10. 10

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla