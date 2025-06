Las compositoras del siglo XVII se harán oír en los conciertos de Ziortza

Los Ziortzako Kontzertuak no tienen nada que envidiar a los festivales que se celebran en Holanda o Austria. Todos los años acuden a la colegiata ... de Zenarruza primeros espadas en repertorio barroco y música antigua. En esta 37ª edición se mantiene el nivel con seis conciertos gratuitos, que se celebrarán entre el 13 y 21 de septiembre, y como todos los años se contará con un autobús desde Bilbao hasta Zenarruza, con salida desde la calle Elcano, 5 (parada de bus enfrente del Palacio Txabarri), que también hará el trayecto de vuelta. El billete cuesta 10 euros.

El festival dará inicio el 13 de septiembre a las 18.00 horas con la actuación de Le Concert de L'Hostel Dieu, un conjunto que lleva el nombre de una institución médica centenaria de Lyon y reafirma que la música, el arte y la salud no desentonan. La dirección estará en manos de Franck Emanuel Comte, que también se sentará al clave, con un programa consagrado a compositoras del siglo XVII, que incluirá obras de Barbara Strozzi, Françoise-Charlotte de Saint-Nectaire, Julie Pinel, Mademoiselle Duval, Isabella Leonarda, Antonia Bembo y Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre.

De todas ellas, únicamente Isabella Leonarda no era compositora profesional, porque vivía en un convento, por lo que se rompe el mito de que las mujeres no podían vivir de la música. No era lo habitual pero existían. La formación de Lyon sacará lustre a sus partituras con Heather Newhouse (soprano), Reynier Guerrero (violín), Aude Walker-Viry (violonchelo) yNicolas Muzy (tiorba y guitarra).

El domingo 14 de septiembre se ofrecerán dos conciertos. A las 13.00 horas, el virtuoso australiano Brett Leighton ofrecerá un recital de órgano, que no solo aprovechará las cualidades sonoras del ejemplar histórico del monasterio, que data de 1686, sino también el potencial del que se estrenó en 1993. El primero, que tiene 667 tubos, es el más antiguo de Euskadi y lleva el sello del franciscano José de Echevarria, mientras que el segundo fue concebido por José María Arrizabalaga, luce 467 tubos y dialoga a la perfección con su predecedor. Entre uno y otro, el público tendrá ocasión de disfrutar de la música de Domenico Scarlatti, Pedro de Araújo y Juan Bautista Cabanilles.

La soprano Núria Rial

Por la tarde, a las 18.00 horas, la Accademia del Piacere presentará un programa con la soprano Núria Rial y Fahmi Alqhai en la dirección musical que rendirá tributo a Durón, Guerau, Bononcini y José de Nebra. Encarrilando el último fin de semana, el sábado 20 de septiembre a las 18.00 horas, la Propitia Sydera Orkestra Barrokoa, con Pedro Gandia al frente, se centrará en el Concierto de Brandenburgo Nº 5, de Bach, con Pierre Hantai al clavecín, con obras de Mozart y Telemann como contrapunto.

El festival concluirá el domingo 21 de septiembre con una doble cita. A las 13.00 horas, el organista Óscar Candendo se volcará en compositores como Purcell, Buxtehude y Bach; y a las 18.00 horas, llegará el punto final con la agrupación Al Ayre Español, dirigida por Eduardo Lopez Benzo, que interpretará el oratorio 'Il martirio di Santa Teodosia', de Alessandro Scarlatti.