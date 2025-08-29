El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El león Blondie tras ser abatido en la foto compartida por el cazador Facebook

'Blondie', el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador

La muerte del felino estrella de una reserva de Zimbabue recuerda al del caso Cecil, que provocó una oleada de indignación mundial hace una década

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:34

En ocasiones, algunos animales se convierten en auténticas estrellas mediáticas que atraen la mirada de curiosos y amantes de la naturaleza. Pasó con Copito de ... Nieve, el único gorila albino del mundo que atrajo a miles de visitantes al zoo de Barcelona hasta su muerte en 2003. Y lo mismo sucedía con el león Blondie, el objeto de deseo de los turistas que se desplazaban al Parque Nacional de Hwange, en el noroeste de Zimbabue. Hasta ahora. Su enorme popularidad no le ha servido para librarse de ser abatido por un cazador. Su larga melena rubia, de ahí su sobrenombre, coronaba una imponente figura, que personificaba a la perfección la mítica figura de rey de la selva. La tristeza y la indignación por su muerte se ha propagado por todo el mundo tal y como sucedió hace una década con Cecil, otro gran felino que pereció en circunstancias muy similares en la misma reserva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes
  3. 3 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  4. 4

    Pradales llama a Moreno Bonilla y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes «en bus desde Andalucía»
  5. 5

    El Athletic recibirá en San Mamés a PSG, vigente campeón, y al Arsenal
  6. 6 Hallan el cuerpo de un hombre en aguas del puerto de Santurtzi
  7. 7

    El tic del lehendakari, la reunión del comedor real y el piso de alquiler de Ubarretxena en Madrid
  8. 8 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  9. 9

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  10. 10

    Salud pide extremar la prevención tras los últimos casos de gripe aviar en la costa vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 'Blondie', el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador

&#039;Blondie&#039;, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador