Viento en Bilbao. Maika Salguero

Bizkaia registra rachas de viento de 150 kilómetros por hora

Zonas como Carranza, Balmaseda, Mallabia, Orduña y Getxo anotaron valores por encima de los 100 kilómetros por hora

Alba Peláez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:54

Bizkaia ha registrado este viernes rachas de viento de componente sur por encima de los 100 kilómetros por hora en numerosos puntos del territorio y en el monte Oiz se han alcanzado los 150 a las dos de la tarde. Las estaciones de medición de Carranza, Balmaseda, Mallabia, Orduña y Getxo han anotado valores de entre 110 y 130 kilómetros por hora.

Las rachas han sido más intensas durante la mañana y han ido perdiendo fuerza con el paso del día. Para este sábado, la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) avanza que el viento sur continuará presente con algo más de fuerza en la primera mitad de la jornada, pero amainará en la segunda mitad.

Se esperan nubes y claros y no se descarta la aparición de lluvia a última hora del día, sobre todo en el interior. Las temperaturas bajarán un poco, con máximas que rondarán los 17-22 grados y mínimas que oscilarán entre los 9 y los 15 grados

