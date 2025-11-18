Amplían la alerta sanitaria por listeria a nuevos productos cárnicos de varios supermercados de España Las AESAN ha dado la voz de alarma para evitar su consumo y las autoridades proceden a retirar los lotes comercializados

G. C. Martes, 18 de noviembre 2025, 16:54

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta sanitaria en España que lanzó el pasado 7 de noviembre por la presencia de listeria en un lote del chopped envasado en finas lonchas de DIA. Ahora, el aviso se ha extendido a más productos cárnicos elaborados por el mismo fabricante y que se distribuyen en más supermercados. El primer foco se detectó en Andalucía y ahora también abarca Euskadi, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), se ha tenido conocimiento de otros cuatro productos. Primero, el pavo trufado con pistachos de la marca Serrano envasado y loncheado, con el número de lote 252771 y fecha de caducidad 18/11/2025.

También la mortadela de pavo con aceitunas de la firma La Tabla. Envasado y locheado, su lote es el número 252761 y 252771, con fecha de caducidad 18/11/2025.

También la mortadela de pavo de la misma marca. Los lotes 252761 y 252771, que caducan respectivamente el 17 y 18 de noviembre. En el caso de otro de sus productos afectados, el chopped de pavo, la referencia es la misma.

También de La tabla debe retirarse y no consumirse el 'Maxi pavo', los lotes 252761 y 252763 con fecha de caducidad del 17 de noviembre. Por último, el 'Maxi york' también se ha visto afectado. Es la misma referencia.

Los lotes afectados serán verificados y retirados por el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para así evitar su comercialización. «Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos», avisa AESAN.

⚠️ Ampliación de información sobre la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en producto cárnico.

🚫 No consumir

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud. Además, es importante extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Chopped

La alerta fue por primera vez dada en la Junta de Andalucía. Detectaron la presencia de Listeria monocytogenes en el chopped envasado en finas lonchas de DIA. Se trata de la marca blanca de esta gran superficie, 'Nuestra alacena'.

Son paquetes refrigerados de 150 gramos de producto pertenecientes al lote 252771 y cuya fecha de caducidad es el 18 de noviembre.