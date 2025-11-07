El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Una avería en una tubería deja sin agua potable a varias viviendas de Santurtzi, Portugalete y Sestao

Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado

Las autoridades trabajan en retirar los lotes distribuidos por el Estado

G. C.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta sanitaria por la presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado de España. A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), se ha tenido conocimiento de la alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía. Detectaron la presencia de Listeria monocytogenes en el chopped envasado en finas lonchas de DIA.

Se trata de la marca blanca de esta gran superficie, 'Nuestra alacena'. Son paquetes refrigerados de 150 gramos de producto pertenecientes al lote 252771 y cuya fecha de caducidad es el 18 de noviembre.

Al parecer, la distribución inicial ha sido solo en Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Ahora, las autoridades competentes verificarán la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). «Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos», avisa AESAN.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud. Además, es importante extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  7. 7 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  8. 8

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  9. 9 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  10. 10 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado

Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado