Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado Las autoridades trabajan en retirar los lotes distribuidos por el Estado

G. C. Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:12

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta sanitaria por la presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado de España. A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), se ha tenido conocimiento de la alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía. Detectaron la presencia de Listeria monocytogenes en el chopped envasado en finas lonchas de DIA.

Se trata de la marca blanca de esta gran superficie, 'Nuestra alacena'. Son paquetes refrigerados de 150 gramos de producto pertenecientes al lote 252771 y cuya fecha de caducidad es el 18 de noviembre.

Al parecer, la distribución inicial ha sido solo en Andalucía, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Ahora, las autoridades competentes verificarán la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). «Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos», avisa AESAN.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud. Además, es importante extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.