Alucina con el suplemento que le cobran por pedir un batido de chocolate en un bar de Cataluña Este sobrecoste ha abierto un pequeño debate entre internautas en las redes sociales

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:52

El perfil de X de Soy Camarero acostumbra a publicar muchos aspectos relacionados con la hostelería. Por lo general, denuncias de trabajadores y clientes que muestran su sus quejas por diferentes situaciones en este sector. La última ha sido la de un cliente de un bar en Cataluña al que le han cobrado un suplemento de 20 céntimos por bebida azucarada tras pedir un batido de chocolate.

De hecho, como prueba se ha publicado el ticket, en el que se ve claramente reflejado el suplemento. «La primera vez que veo un suplemento por (bebida con azúcar)», ha escrito el responsable de esta cuenta en la red social. Un mensaje que ha dejado cientos de comentarios en pocas horas y que ha abierto un debate sobre este asunto.

Uno de los usuarios de X explica que desde hace tiempo existe un impuesto en Cataluña sobe bebidas azucaradas para intentar que los ciudadanos moderen su consumo. «En Catalunya se paga un impuesto por las bebidas azucaradas», sostiene.

Hay otra usuaria que en ciertas tiendas ocurre algo parecido. «En los supermercados de Catalunya la Cocacola normal tiene impuestos y la zero no», apunta otra internauta.

