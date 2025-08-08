El alga asiática invasora de las playas de Noja que llega «hasta las rodillas» Los arenales de Trengandín y Ris se han visto afectados por un banco gigantesco de esta especie japonesa que dificulta el baño y genera malos olores en plena ola de calor

Silvia Osorio | Ignacio Serrano Viernes, 8 de agosto 2025, 10:47 | Actualizado 10:54h. Comenta Compartir

Las algas han trastocado el placentero verano en Noja. Con el pueblo hasta los topes estos días y en plena ola de calor, las playas de esta localidad cántabra siguen afectadas por la presencia masiva de este organismo que este jueves comenzó a invadir los arenales de Trengandín y Ris, desprendiendo malos olores y dificultando el baño a centenares de residentes y veraneantes.

Según informa este viernes 'El Diario Montañés', el Ayuntamiento ha confirmado que se trata de una especie invasora, en concreto, de la japonesa rugulopteryx okamurae, un alga que ya se ha visto en otros puntos de la costa española desde hace varios años y que crece a una velocidad considerable.

Prueba de ello es que ayer, la playa de Trengandín, la principal del municipio, amaneció cubierta por un gigantesco banco de esta especie que ocupaba buena parte de la orilla de este concurrido arenal. Usuarios y bañistas se quedaron alucinados por la colosal alfombra amarronada, una extensión de aproximadamente 2 kilómetros de largo y 20 metros de anchura, entre la arena seca y la línea de agua.

«Hoy está intransitable, casi nadie se baña, solo algún atrevido que las pisa o en la zona más cercana a las casas», lamentó un vasco que pasa unos días de vacaciones en la localidad. Muchos otros usuarios de esta playa se quejaron de los nauseabundos hedores fruto de la putrefacción. Similar situación se vio en Ris. La marea marrón llegó «hasta las rodillas», aseguró Verónica Ruigómez, la directora del Centro de Buceo Sirenia. «Estoy planteándome cerrar el centro porque ya no se puede ver nada», señaló.

Especies afectadas

Esta experta también explicó que la llegada de esta especie invasora conlleva importantes peligros para el ecosistema. Las esporas que deja crecen a velocidad de crucero, de manera a la superficie que no pasa ni la luz ni el oxígeno, lo que asfixia a las especies que se encuentran debajo. «En los últimos buceos hemos visto entre un 30% y un 40% menos de vida de lo que se suele ver bajo el agua». Entre las especies afectadas, se encuentran los congrios, los centollos, las mantas rayas, las nécoras...

En declaraciones para este diario, la alcaldesa de Noja, Mireia Mazas, afirmó que «los primeros que lo vieron fueron los pescadores, que dieron el aviso en mayo» y el concejal de Seguridad Ciudadana, Roberto Ruiz Hazas, advirtió de la dificultad para eliminar las algas de la costa: «Se reproduce por esporas, entonces no podemos usar la desbrozadora porque eso solo hace que se esparza», arguyó.

Por el momento, al no ser las algas típicas del Cantábrico que se recogen para diferentes usos, al tratarse de una especie invasora, la solución al problema no es sencilla: «Lo único que podemos hacer por ahora es cribarlas. También en la zona seca de la playa se pueden quitar con una pala especial, que llega este lunes, pero todavía estamos estudiando cómo poder gestionar este problema en conjunto con el resto de las instituciones», indicó el representante municipal.

Esta no es la típica alga, sino que se trata de una especie invasora que se reproduce demasiado rápido para su ecosistema. Las esporas que deja crecen a una velocidad considerable, dejando un banco gigantesco en la superficie que no deja pasar ni la luz ni el oxígeno, lo que asfixia a las especies que se encuentran debajo