El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nuevo aviso especial de la Aemet: la ola de calor se alargará, al menos, hasta el miércoles

El episodio térmico de temperaturas extremas, el más largo que se recuerda, impactará de lleno en el territorio este domingo con valores cercanos a los 40 grados

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:01

La Aemet ha emitido un nuevo aviso especial por la ola de calor que azota a la península desde el pasado domingo 3 de agosto. Existía bastante incertidumbre sobre la duración de este episodio con temperaturas extremas que se ha caracterizado por su persistencia y ya es uno de las olas de calor veraniegas más largas que se recuerdan. No es para menos. Al menos, se prolongará durante 11 días. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido que durará, como mínimo, «hasta este miércoles», si bien en algunos puntos del país podría alargarse, incluso, un día más.

La masa de aire cálido que ha provocado el subidón de los termómetros había pasado de puntillas por Bizkaia, pero finalmente la provincia también se verá afectada. Este jueves se activó el aviso amarillo por máximas cercanas a los 36 grados en el interior del territorio. Este viernes, se producirá un ligero respiro pero por poco tiempo: para el domingo y lunes se espera que la canícula golpeé de lleno con valores cercanos a los 40. Euskalmet, por su parte, rebaja las previsiones de calor y prevé máximas en Bizkaia de unos 32 grados.

Mínimas al alza

Pero las jornadas asfixiantes no terminarán ahí. El martes termómetro bajará de forma ligera y se situará en torno a los 30 grados, pero para el miércoles volverá a escalar hasta los 37, según indica el organismo estatal en el pronóstico semanal de su página web.

Al igual que está ocurriendo estos días, el impacto de la canícula será mucho más liviano en la costa. En municipios como Getxo, del domingo al miércoles, periodo en el que se mantiene activa la ola de calor, no se espera superar los 30 grados. Por su parte, las mínimas crecerán en todo el territorio y se esperan los valores más elevados del verano, por encima de los 20 grados durante varias jornadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  2. 2

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  3. 3

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  4. 4

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»
  5. 5

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  6. 6 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  7. 7

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  8. 8

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  9. 9

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  10. 10 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nuevo aviso especial de la Aemet: la ola de calor se alargará, al menos, hasta el miércoles

Nuevo aviso especial de la Aemet: la ola de calor se alargará, al menos, hasta el miércoles