Nuevo aviso especial de la Aemet: la ola de calor se alargará, al menos, hasta el miércoles El episodio térmico de temperaturas extremas, el más largo que se recuerda, impactará de lleno en el territorio este domingo con valores cercanos a los 40 grados

Silvia Osorio Viernes, 8 de agosto 2025, 09:01 Comenta Compartir

La Aemet ha emitido un nuevo aviso especial por la ola de calor que azota a la península desde el pasado domingo 3 de agosto. Existía bastante incertidumbre sobre la duración de este episodio con temperaturas extremas que se ha caracterizado por su persistencia y ya es uno de las olas de calor veraniegas más largas que se recuerdan. No es para menos. Al menos, se prolongará durante 11 días. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido que durará, como mínimo, «hasta este miércoles», si bien en algunos puntos del país podría alargarse, incluso, un día más.

La masa de aire cálido que ha provocado el subidón de los termómetros había pasado de puntillas por Bizkaia, pero finalmente la provincia también se verá afectada. Este jueves se activó el aviso amarillo por máximas cercanas a los 36 grados en el interior del territorio. Este viernes, se producirá un ligero respiro pero por poco tiempo: para el domingo y lunes se espera que la canícula golpeé de lleno con valores cercanos a los 40. Euskalmet, por su parte, rebaja las previsiones de calor y prevé máximas en Bizkaia de unos 32 grados.

⚠️ AVISO ESPECIAL | Ola de calor.



→ Temperaturas muy altas: máximas de hasta 41-43 °C y mínimas de 23-25 °C en las áreas más cálidas.



→ El episodio afectará a buena parte de la Península y a Canarias hasta, al menos, el miércoles 13.



+ info 👉https://t.co/48Lsr8QC4f pic.twitter.com/oP5vgKqCSc — AEMET (@AEMET_Esp) August 7, 2025

Mínimas al alza

Pero las jornadas asfixiantes no terminarán ahí. El martes termómetro bajará de forma ligera y se situará en torno a los 30 grados, pero para el miércoles volverá a escalar hasta los 37, según indica el organismo estatal en el pronóstico semanal de su página web.

Al igual que está ocurriendo estos días, el impacto de la canícula será mucho más liviano en la costa. En municipios como Getxo, del domingo al miércoles, periodo en el que se mantiene activa la ola de calor, no se espera superar los 30 grados. Por su parte, las mínimas crecerán en todo el territorio y se esperan los valores más elevados del verano, por encima de los 20 grados durante varias jornadas.