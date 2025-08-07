Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja

Los vecinos y veraneantes de Noja que han plantado su toalla y su sombrilla este jueves en la playa de Trengandín, aprovechando que luce el ... sol y el calor aprieta, se han encontrado con toda una sorpresa. Una impresionante manta de algas cubre buena parte de la orilla de este concurrido arenal, el principal de este municipio cántabro, que en verano ve multiplicada su población por el desembarco de vizcaínos con segundas residencias o que pasan sus vacaciones de camping.

La imagen recuerda a los típicos sargazos que se producen en el mar Caribe, aunque a mucha menor escala. En este caso, las algas han invadido aproximadamente 2 kilómetros de la orilla y cubren una extensión de unos 20 metros de anchura, entre la arena seca y la línea de agua. Las colosales dimensiones de la espectacular alfombra amarronada que han formado las algas están incomodando a los usuarios y bañistas de esta playa. No les ha espantado, pues el día es totalmente veraniego, pero están que trinan: «Hoy está instrasitable, casi nadie se baña, solo algún atrevido que las pisa o en la zona más cercana a las casas», explica un vasco que pasa unos días de vacaciones en la localidad.

Además de que para darse un chapuzón resultan un «incordio», la putrefacción de las algas deja mal olor y origina la presencia de numerosos insectos. A medida que avanza la jornada, cada vez con más calor, el tufo va a más. «Huele que apesta. Sobre todo, las que se están secando», detalla.

Ampliar E. C.

Por el momento, se desconoce si se trata de una especie invasora. En días como este en los que el pueblo está aborratado, la presencia de este organismo en esta conocida playa de Noja, ha generado multitud de comentarios. «La gente se ha quedado alucinada, nunca habían visto algo así», atestigua este guipuzcoano. Además, se han quedado sorprendidos porque «nadie ha venido a retirarlas».

Noja es uno de los municipios cántabros en donde la población aumenta más. De unos 2.000 residentes en temporada baja la cifra alcanza los 100.000 durante los meses de julio y agosto.