Alerta alimentaria por la presencia de listeria en quesos procedentes de Francia vendidos en Euskadi En el país galo se ha detectado un brote de listeriosis y los productos contaminados ya afectan a otros países como Alemania

A. Mateos Jueves, 14 de agosto 2025, 13:12 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) vigila un brote de listeriosis en Francia que podría haber saltado a España a través de unos quesos comercializados en Euskadi, Madrid y Baleares. No es el único país que vigila los productos que salen desde el país galo, que ha registrado dos fallecidos este verano entre la veintena de afectados por esta bacteria. Alemania también ha dado la voz de alarma a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) por la presencia de estos mismos quesos en sus supermercados.

Los productos a vigilar en cuestión son el queso camembert du caractere vieux porche (camembert con carácter viejo porche) con fecha de caducidad del 27 de agosto y el queso brie royal faucon con fecha de caducidad el 1 de septiembre.

Ampliar Imagen del queso camembert du caractere vieux porche (camembert con carácter viejo porche). Aesan

Según la información disponible por la Aesan, la distribución inicial de estos quesos ha sido a las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco e Islas Baleares, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y, se informe de la existencia de posibles casos.

Las autoridades sanitarias españolas recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.